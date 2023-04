Trendsport: Roundnet-Spieler brauchen Verstärkung

Konzentriert beim Training in der ATV-Halle (v. l.): Felix Johnen, Fynn Huhn, Jeremy Weischeid und Malte Hünninghaus.

Jeden Freitagabend wird 90 Minuten intensiv trainiert.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Sie meinen es wirklich ernst, die Roundnet-Spieler des ATV Hückeswagen. Jeden Freitagabend wird 90 Minuten intensiv trainiert. In den Schlechtwetter-Monaten findet das in der vereinseigenen Sporthalle auf dem Fürstenberg und damit größtenteils unbemerkt für Nicht-Mitglieder der Sportgruppe statt.

„Im Sommer werden wir auch wieder rausgehen und können vielleicht auch auf dem Sportplatz trainieren. Das macht noch mehr Spaß“, sagt Übungsleiter Jeremy Weischeid. Der 21-jährige Student der Medienwissenschaften hatte die rasante Sportart vor etwa einem Jahr mit in die Schloss-Stadt gebracht, wo er beim ATV eine Heimat fand. Zwar werden für das Training bisher immer noch private Spielutensilien genutzt, zu denen kleine Bälle und runde Trampolinnetze zählen, auf denen der Ball aufspringt. „Der Verein merkt aber jetzt, dass wir es ernst meinen“, sagt Jeremy Weischeid.

Die Trainingsstunde dient nicht nur allein dazu, um gemeinsam Sport zu treiben, Kalorien zu verbrennen und Spaß zu haben. Es geht um Kondition, Koordination und Technik. Die gewachsene Gruppe nimmt bereits mit zehn Stammspielern an Turnieren des Deutschen Roundnet Verbands (roundnetgermany.de) teil, wobei jeder Spieler Punkte sammelt und in der Ranking-Liste geführt wird.

Das angestrebte Ziel der Roundnet-Spieler des ATV ist es, im Laufe des nächsten Jahres in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Dazu sei jedoch eine ausreichende Anzahl an Spielern nötig, wobei jeder Verein pro Team auch zwei Spielerinnen stellen muss.

Wir müssen ein ambitioniertes Team finden, das auch Zeit investieren will.

Und hier liegt das Problem: Derzeit hapert’s an der Frauenquote. „Wir müssen ein ambitioniertes Team finden, das auch Zeit investieren will“, betont der Übungsleiter. Per Mundpropaganda, über den Verein und auf den gängigen Social-Media-Kanälen werde bereits geworben. „Es dauert natürlich, bis man sich etabliert hat. Aber es macht großen Spaß, die Fortschritte zu sehen“, sagt Weischeid.

Das Team, das im Internet auf amüsante Weise vorgestellt wird, ist hochmotiviert: Zu den Stammspielern zählt Fynn Huhn, der durch seine Erfahrung als Torhüter für seine guten Reflexe bekannt ist. Die Spielzüge von Felix Johnen kennen keine physikalischen Gesetze, und Malte Hünninghaus kämpft um jeden Ballwechsel, als wäre es der letzte.

Wie funktioniert Roundnet - die Regeln!

Die Regeln von Roundnet sind leicht zu verstehen: Zwei Teams mit je zwei Spielern treten gegeneinander an. Die Spieler eines Teams halten den Gummiball mit drei Schlägen in der Luft, bevor sie ihn auf das federnde Trampolin schlagen. Der Ball darf dabei nicht gefangen werden.

Nach dem Aufschlag können die Spieler in jede Richtung laufen und schlagen; jedes Körperteil kann genutzt werden und es gibt keine Spielfeldbegrenzung. Wenn ein Team den Ball mit seinen drei Ballberührungen nicht wieder auf das Netz spielen kann, erhält das andere Team einen Punkt.

Ein Ball, der auf den Boden fällt, den Rand berührt, mehr als einmal auf dem Netz aufkommt oder deutlich über das Netz rollt, bringt dem gegnerischen Team ebenfalls einen Punkt ein. Ein Satz dauert so lange, bis ein Team elf, 15 oder 21 Punkte erreicht hat. Fairplay ist beim Roundnet die wichtigste Regel. Da es im Gegensatz zu anderen Sportarten keine Schiedsrichter gibt, steht die Ehrlichkeit immer im Vordergrund.

Das Training in der ATV-Halle beginnt mit einem Aufwärmspiel und Dehnübungen. Dann werden Aufschläge und Pässe trainiert und (besonders für die Wettkampfspieler) Teamstrategien entwickelt.

In der letzten halben Stunde gibt es ein Freispiel. Aus einer mobilen Lautsprecherbox läuft dazu Musik. „Das Training ist ganz entspannt“, betont der Student, der auch Roundnet-Spieler an der Universität Bochum ist.

Ziel ist der Aufstieg in die zweite Bundesliga

Neueinsteiger finden meistens sehr schnell ins Spiel, da sich das Spielkonzept an jede Spielstärke anpasst. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen die neue Sportart ausprobieren. In einer Kleinstadt wie Hückeswagen eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzubekommen, ist da schon die größere Herausforderung, der sich die Übungsleiter Jeremy Weischeid und Philipp Schulte nun aber trotzdem stellen wollen.

„Wir freuen uns über alle Leute, die Lust darauf haben und vorbeikommen“, sagt der 21-Jährige. Auch das Ziel, in die zweite Bundesliga zu kommen, sollte niemanden abschrecken, betont er. Denn: „Das ist schon ein ganz anderes Level als bei der Fußball-Bundesliga und nicht zu vergleichen“, versichert er und lacht.

Hintergrund

Trendsport: Roundnet – oder auch weit verbreitet unter dem Namen eines Set-Herstellers „Spikeball“ bekannt – kommt aus den USA und vereint Spielwitz, Fairplay, Koordination und Ballgefühl.

Trainingsorte: Das kompakte und gut transportierbare Sportgerät ist auf jedem Untergrund und auch unter freiem Himmel einsetzbar. In Hückeswagen wird Roundnet in der ATV-Halle auf dem Fürstenberg für Anfänger und Fortgeschrittene ab 16 Jahren angeboten. Trainiert wird mit Übungsleiter Jeremy Weischeid und Philipp Schultes jeden Freitag von 17.30 bis 19 Uhr.

Instagram:

round-net_atv_hueckeswagen