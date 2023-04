Pkw erfasst Pedelec-Fahrerin - Frau schwer verletzt

Unfall

Der Unfall ereignete sich in einem Kreisverkehr in Wiehagen.

Hückeswagen/ Remscheid. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Wiehagen ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Hückeswagenerin schwer verletzt wurde.

Laut Polizei befuhr die 62-jährige Frau den Kreisverkehr gegen 14.35 Uhr mit ihrem Pedelec aus der Blumenstraße kommend. Aus

der August-Lüttgenau-Straße fuhr ein 72-jähriger Mann aus Remscheid in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der bereits im Kreisverkehr befindlichen Pedelecfahrerin.

Die 62-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. red

