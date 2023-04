Pflitsch-Kinder basteln für Stift-Bewohner

Zur Belohnung überraschte der Osterhase die fleißigen Bastel-Kindern in der Kantine der Firma Pflitsch.

Im Kasino entstand farbenfrohe Dekorationen für das Altenzentrum.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ungewohntes Kinderlachen drang jetzt aus der Kantine im Werk 2 der Firma Pflitsch im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg. 17 Mädchen und Jungen hatten sich mit je mindestens einem Elternteil an den langen Tischen verteilt und sich in ihre Aufgabe vertieft.

Die bestand darin, hübsche Anhänger, Stecker und Fensterbilder für das bevorstehende Osterfest zu basteln. Die so entstandenen Werke wurden am Morgen danach an das Altenzentrum Johannesstift übergeben.

Anke Weiler, Leiterin der Sozialen Betreuung, freute sich über die farbenfrohen und mit viel Leidenschaft gebastelten Sachen: „Das ist eine sehr schöne Idee“, sagte sie. Im Altenheim seien die Bewohner gerade selbst dabei, die Tische, Zimmer und Terrasse frühlingshaft zu gestalten und auch Basteleien an die nach dem Brand noch auf anderen Häusern verteilten Bewohner zu verteilen.

Zur Bastelstunde eingeladen hatte das Team „Beruf und Familie“ der Firma Pflitsch. „Seit sieben oder acht Jahren gibt es bei uns das Ostereiersuchen. Dieses Mal machen wir etwas ganz anderes“, sagten Tanja Lilkendey und Ramona Wistorf, Mitarbeiterinnen im Export.

Beim Osterbasteln waren auch die Väter gefragt

Für seine ausgeprägte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik wurde das Hückeswagener Unternehmen bereits gewürdigt und trägt seit 2005 das berufundfamilie-Zertifikat. Zur Unterstützung beim Thema „Pflege“ wurden zudem zwei Pflegelotsen als Ansprechpartner etabliert. Daher kam auch die Idee auf, die Bastelarbeiten der Kinder den Bewohnern des Altenzentrums zu schenken. „Es ist sozusagen die Brücke zwischen den beiden Themen“, erläuterte Tanja Lilkendey.

Teo (6) und seine Schwester Alma (3) malten Ostermotive mit Fingerfarbe und Pinsel aus. „Sie machen nicht immer das, was sie sollen. Aber es macht ihnen Spaß“, erklärte ihre Mutter Katharina Durmus und lachte.

+ Freudige Übergabe im Johannesstift: Ramona Wistorf, Pflegelotsin Claudia Maurer und Tanja Lilkendey von der Firma Pflitsch, Anke Weiler (hinten v.l.) und Manuela Radermacher vom Johannesstift sowie die Bewohnerinnen Anna-Maria Raffelsieper und Monika Kemsies (vorne v.l.). © Heike Karsten

Einen coolen Osterhasen mit Sonnenbrille hatten die achtjährigen Zwillinge Sophie und Anna ausgeschnitten und bemalt. „Basteln ist meine Lieblingsbeschäftigung“, sagte Sophie. Beim Osterbasteln waren aber auch die Väter gefragt. Lars Pille und Sohn Jonas (9) erstellten als eingespieltes Team lustige Küken aus Eierkartons mit Federn und kleinen gelben Schnäbeln. „Es ist eine schöne Aktion für die Kinder. Und wenn man ihnen das ermöglichen kann, wieso nicht?“, sagte der Pflitsch-Mitarbeiter.

Das Organisationsteam zeigte sich froh darüber, dass solche Aktionen überhaupt wieder möglich sind. „Im vorigen Jahr fand das Ostereiersuchen wegen Corona komplett draußen statt“, erinnerte sich Tanja Lilkendey. In Vorbereitung sei auch wieder das große Sommerfest der Firma Pflitsch, das nun wieder als Familienfest mit Partnern und Kindern der Mitarbeiter gefeiert werden soll.

Nach zweistündiger Bastelaktion waren drei große Kartons mit bunten Ostereiern, Bildern, Moosgummi-Anhängern und Papp-Figuren gefüllt. Der Fleiß der Kinder sollte natürlich auch belohnt werden, und so kam kurz vor Ende des Osterbastelns der Osterhase in die Kantine und brachte jedem Kind eine süße Überraschung mit. Da durfte ein gemeinsames Erinnerungsfoto auf keinen Fall fehlen.