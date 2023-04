Kommunionkinder feiern gemeinsam Festgottesdienst

16 Jungen und Mädchen erhalten am kommenden Sonntag das Sakrament.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Erstkommunion gehört zu Ostern. Denn in der Katholischen Kirche wird das Sakrament am Weißen Sonntag gespendet, dem Sonntag nach dem wichtigsten Fest der Christen. Am 16. April, 9 Uhr, bekommen 16 Jungen und Mädchen in der Pfarrkirche ihre erste Heilige Kommunion gespendet.

„Das sind relativ wenige Kinder. Deswegen haben wir – im Gegensatz zu Radevormwald, wo es 38 Erstkommunionskinder gibt – auch nur eine Feier“, sagt Diakon Burkhard Wittwer. In der Nachbargemeinde werde es drei Feiern geben, da sich die kleinen Gruppen bewährt hätten und es dann nicht so voll in der Kirche sei. Die Aufteilung auf kleinere Gruppen war in den vorigen Jahren wegen der Corona-Pandemie nötig gewesen, „das hat sich sehr gut bewährt“.

Warum es in Hückeswagen nur so wenige Kommunionskindern gibt? „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht mehr zur Erstkommunion anmelden“, sagt der Diakon, der den Familienkursus Erstkommunion leitet. Ziel des ebenfalls seit Corona in dieser Form angebotenen Kurses sei es, die Eltern bei der Vorbereitung zu beteiligen. Er besteht aus mehreren Punkten, von denen die Teilnahme an den sechs Familienmessen mit vorheriger Familienstunde zu unterschiedlichen Themen verpflichtend ist. Die Vorbereitungen auf den Weißen Sonntag haben im November mit der ersten Familienmesse zum Thema „Kirche aus lebendigen Steinen“ begonnen.

Weitere verpflichtende Angebote sind die Teilnahme an der Sternsingeraktion im Januar, die erste Beichte (im März) sowie die Messfeier am vorigen Palmsonntag. Als ergänzende Angebote gab es Treffen der Kommunionskinder-Gruppe, in denen die Themen der Familienmessen noch einmal vertieft wurden. „Ich habe außerdem monatliche Glaubensgespräche für die Katechetinnen und interessierte Eltern angeboten“, sagt Wittwer.

Vater-Kind-Wochenende war etwas Besonderes

Besonders hebt er das Vater-Kind-Wochenende in Lennestadt hervor, an dem Mitte März zwölf Väter mit ihren Söhnen oder Töchtern teilgenommen hätten. Normalerweise würden sich die Mütter hauptsächlich um die religiöse Erziehung der Kinder kümmern, auch seien es in der Regel Katechetinnen, die sich in der Vorbereitung mit den Kindern zusammensetzten. „Daher war das etwas sehr Besonderes, sowohl für die Väter, aber auch für die Kinder“, betont der Diakon. „Es ist eine tolle und intensive Gemeinschaft entstanden, gerade auch bei den Vätern untereinander.“

Die Idee war, aufzuzeigen, dass die Väter ebenso wichtig für die religiöse Erziehung sind. „Es hat sich etwa bei abendlichen Gesprächen am Lagerfeuer gezeigt, dass die Väter das ganz genauso gesehen haben – und sehr dankbar für die Möglichkeit waren“, sagt Wittwer.