Mit Abi-Traumnote in die Zukunft

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Insgesamt war sie „nur“ die Drittbeste am EvB-Gymnasium, zusammen mit einer Wipperfürtherin. Doch das störte Hanna Kusche nun wahrlich nicht, hatte die 18-Jährige doch mit 843 von 900 Punkten die Traumnote 1,0 erreichte. Die Hückeswagenerin war nach der Grundschulzeit an der Löwen-Grundschule auf das Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium gewechselt. „Ich konnte mich immer gut selbst motivieren, und meine Eltern haben keinen Druck gemacht“, verrät die 18-Jährige, die kurz vor der Führerscheinprüfung steht.

Der Unterrichtsstoff sei ihr nicht schwergefallen. „Man kann sich nicht aussuchen, mit welchen Fähigkeiten man geboren wird“, winkt Hanna Kusche bescheiden ab. Mathematik und Religion waren ihre Leistungsfächer im Abitur. Eigentlich sollte es Geschichte statt Religion werden, doch dieser Kursus war nicht zustande gekommen. „Reli war sogar schwerer als Mathe, weil es da nicht den einen richtigen Lösungsweg gibt, sondern verschiedenen Positionen, die abgewogen werden müssen“, erklärt die Abiturientin, die nun ein Lehramtsstudium anstrebt. Ein vorheriger Bundesfreiwilligendienst an einer Wipperfürther Grundschule soll Klarheit darüber bringen, für welche Fächer oder Schulform sie sich im Studium entscheiden wird.

Lasse Forche geht zwei Monate nach Afrika in ein Krankenhaus

Ein Geheimrezept, wie man sein Abitur mit einem Einser-Schnitt ablegt, hat Lasse Forche nicht. „Die mündliche Mitarbeit hat am meisten geholfen“, glaubt der 17-Jährige. Selbst den Distanzunterricht während der Coronazeit bezeichnet der junge Hückeswagener für sich persönlich als Vorteil: „Ich konnte dadurch mehr und vielleicht besser als andere lernen.“ Dennoch ist er froh, dass die Pandemie vorbei ist, denn so konnten die 2023er Abiturienten des Wipperfürther Engelbert-von-Berg-Gymnasiums (EvB) – anders als ihre Vorgänger – ihren Abschluss gebührend feiern.

Mit seinem Notendurchschnitt von 1,3 möchte er seiner Mutter Katja Forche und seinem Opa Max Kneher nacheifern und Arzt werden. Ob die Traumnote für den geforderten Numerus Clausus (NC) reicht, weiß er noch nicht. „Ich halte es mir offen – nicht, dass ich enttäuscht bin, wenn es nicht klappt“, sagt Lasse Forche.

Ende Juli geht es für den Hückeswagener jedoch erst einmal nach Ostafrika, um dort ein zweimonatiges Praktikum in einem Krankenhaus in Tansania zu absolvieren. Das Kennenlernen der fremden Kultur steht dabei ebenso im Vordergrund. „In Afrika war ich noch nie und bin sehr froh, dass meine Eltern mir das ermöglichen.“

Der Unterrichtsstoff in der Schule ist dem 17-Jährigen durch die Freude am Lernen schon immer leichtgefallen, schon die erste Klasse konnte er überspringen. Der Abiturient erklärt: „Ich bin die ersten sechs Jahre in der Schweiz aufgewachsen, da ist der Kindergarten wie bei uns das erste Schuljahr. Ich habe vor der Einschulung schon ein kleines Büchlein geschrieben“, berichtet er. Durch seine Größe von mittlerweile 1,90 Meter sei er als Jüngster in der Klasse aber nie aufgefallen, wie er lachend betont. Der einzige Nachteil: Die volljährigen Freunde dürfen schon allein Autofahren.

Sport und Mathe waren seine Leistungskurse im Abitur. „Sport als LK wird oft unterschätzt, doch der theoretische Teil ist ähnlich wie Biologie. Außerdem ist das Fach sehr realitätsnah, was mir in der Schule oft gefehlt hat“, berichtet er. Sportlich ist Lasse Forche auch in seiner Freizeit, wenn er mit der A-Jugend des VfR Wipperfürth auf dem Fußballplatz steht. „Für die Prüfungen musste ich beim Training einige Abstriche machen, da waren mir die Noten wichtiger“, betont der Hückeswagener. Er hofft, dass er nach dem Auslandsaufenthalt mit dem Medizinstudium beginnen kann. Sollte das nicht klappen, ist als Plan B für das Studium Psychologie oder Informatik in der engeren Wahl. „Auf jeden Fall freue ich mich auf den neuen Lebensabschnitt“, versichert er.

Zahnarzt ist Michel Kostins Traumberuf

Ein Medizinstudium strebt auch Michel Kostins an, dessen Wunschberuf Zahnarzt ist. Auf dieses Ziel arbeitete der Hückeswagener am EvB-Gymnasium gezielt hin und bestand das Abitur mit einer Traumnote von 1,2. „Ich habe mich gut vorbereitet auf die Stunden im Unterricht und die Klausuren“, sagt der Scheideweger. Englisch und Deutsch waren seine Leistungsfächer, die mündliche Prüfung in Biologie bestand er mit einer Eins plus. Die Corona-Pandemie hat Michael Kostins messbar in die Karten gespielt. „In der neunte Klasse hatte ich noch einen Durchschnitt von 2,6, das zehnte Schuljahr war dann komplett von Corona betroffen“, berichtet er von der enormen Leistungssteigerung trotz Distanzunterricht.

Sein Berufswunsch sei zum einen aus seinem Hobby, dem Miniatur-Modellbau für das Strategiespiel „Warhammer“ entstanden, bei dem er seine detailreichen, handwerklichen Fähigkeiten entdeckt hat. Zum anderen waren durch eigene Erfahrungen, wie eine Zahn-Operation und das Tragen einer Zahnspange, das Interesse geweckt. „Das ist schon eine starke Arbeit, die da hingelegt wird“, äußert er sich beeindruckt. Ein zweiwöchiges Praktikum bei einem Zahnarzt hat ihn in seinem Berufswunsch noch weiter bestärkt. Die Einblicke möchte er jetzt bei einem zweimonatigen Praktikum in der Zahnarztpraxis Dr. Thilo Prochnow vom Etapler Platz noch weiter vertiefen. Die Bewerbungen an die Universitäten Köln und Düsseldorf sind abgeschickt. Die Unis kann der 18-jährige, der bereits den Führerschein besitzt, mit dem eigenen Auto erreichen. Sollte das nicht klappen, wäre ein Lehramtsstudium in Wuppertal Plan B für Michel Kostins.

Auf dem EvB hat sich der Abiturient sehr wohl gefühlt, nun blickt er mit Vorfreude in die Zukunft. „Jetzt beginnt etwas Neues“, freut er sich auf die Herausforderung.

