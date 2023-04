„Hückeswagen kompakt“ für Neubürger der Schloss-Stadt

Um eine Stadt kennezulernen, reicht Papier nicht aus. Deshalb gibt es ein Angebot für Alle, die neu in Hückeswagen sind.

Hückeswagen. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, neu nach Hückeswagen Gezogenen mittels einer Stadtführung ihre neue Heimat vorzustellen. „Denn wer neu nach Hückeswagen zieht, bekommt zwar alle möglichen Informationen überreicht. Aber um die Stadt kennenzulernen, reicht Papier nicht aus“, sagt Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung.

Deswegen gibt es am heutigen Samstag, 15. April, wieder eine kostenfreie Führung für Neubürger, bei der Gästeführerin Martina Rey ihnen alles Wichtige zur Stadt zeigt. Start ist um 15 Uhr auf dem Schlosshof.

Alle wichtigen Infos in einer Stunde

In etwa einer Stunde erkunden die Teilnehmer zu Fuß die Stadt und bekommen vor Ort wichtige Infos – nicht nur über die öffentlichen Gebäude wie zum Beispiel die Stadtbibliothek, sondern auch zu geschichtlichen Hintergründen oder wichtige Veranstaltungen wie das Altstadtfest. Das Angebot richtet sich an alle, die in den vergangenen zwölf Monaten ihren Wohnsitz in Hückeswagen angemeldet haben.

Kurzfristige Anmeldung unter Tel. (0 21 92) 8 88-06 oder per E-Mail an: heike.roesner@hueckeswagen.de

Heute, Samstag, 15. April, 15 Uhr, Treffpunkt am Schlosshof

büba