Klimawandel macht vor dem Wald nicht halt

Revierförster Heiner Grüter deutet in der Linkskurve der K 14 kurz vor der Ortschaft Purd auf eine Naturverjüngung hin: Seit etwa acht Jahren wachsen auf dem Hang, auf dem früher Fichten standen, unter anderem Birken, Buchen und Holunder. Sie haben sich selbst dort angesiedelt.

Der Regen tut gut: Vor diesen großen Herausforderungen stehen Waldbauern und Förster im Bergischen dennoch.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. So muss sich Wald anfühlen! Die Luft ist klar, angenehm. Die Geräusche von der K14 dringen gedämpft durch die Fichtenstämme. Tatsächlich gibt es ihn noch, den bergischen Fichtenwald. Der hier zwischen Purd auf Hückeswagener und Boxberg auf Wipperfürther Gebiet ist einer der letzten im Bezirk von Revierförster Heiner Grüter, das die Schloss-Stadt und Wipperfeld umfasst. Wäre es jetzt so heiß, wie Anfang Juli, würde der Unterschied zu einer abgeholzten Fläche, wie es sie seit 2020/2021 so viele im Bergischen gibt, noch deutlicher ausfallen. Dennoch kehrt ein fast schon verloren geglaubtes Gefühl zurück – behaglich, wohltuend, freudig.

Ein paar Meter weiter sieht es ganz anders aus. Zwar steht auch hier Baumstamm an Baumstamm, es sind allerdings noch nicht einmal fingerdicke Stämmchen. Der Waldbesitzer hat an diesem Hang, dessen von Trockenheit und Borkenkäfer-Befall beschädigte Fichten vorigen November abgeholzt wurden, 3000 Douglasien-Setzlinge pflanzen lassen. Dieser aus Nordamerika stammende Nadelbaum ist bei vielen bergischen Waldbesitzern einer der Hoffnungsträger. Mit Kiefer, Lärche, Küsten- und Weißtanne sowie Eiche, Esskastanie, Kirsche und Elsbeere für den Waldrand soll er den Auswirkungen des Klimawandels trotzen.

Allein in den hiesigen Wäldern wurden seit 2021 gut 123.500 Festmeter über das Regionalforstamt gefällt und verkauft. „Dazu kommt noch das, was privat vermarktet wurde“, sagt Grüter. Weitere Zahlen machen die missliche Lage des heimischen Walds deutlich. So sind innerhalb von wenigen Jahren 95 Prozent der Fichtenbestände verschwunden. „Bis 2020 war etwa ein Drittel weg, ab Mai 2021 ist die Lage richtig eskaliert“, erzählt der Revierförster. Fast alle Fichten ab einem Alter von 30 Jahren hätten abgeholzt werden müssen. Gut 500 Hektar Waldflächen sind kahl, aufgeforstet wurden bislang gerade einmal etwa 35.

Schon das größtenteils nasse Frühjahr tat dem Wald gut

Trotz der negativen Entwicklung ist Grüter zumindest aktuell zufrieden. Der Grund dafür fällt vom Himmel: „Alle, die wir im forstwirtschaftlichen Bereich arbeiten, atmen gerade tief durch, weil es wieder regnet.“ Und das über mehrere Tage und lang anhaltend. Schon das Frühjahr war größtenteils nass, was dem Wald gut tat.

Als aber ab Mitte Mai erneut eine Hitzeperiode einsetzte, hatte der Revierförster Bedenken: „Wir haben bis April 17.000 Pflanzen eingesetzt, die auch gut angewachsen waren.“ Doch vertrockneten Blätter und Nadeln an den Setzlingen. Inzwischen sind die schlimmsten Befürchtungen vom Niederschlag regelrecht weggewaschen worden.

Für das Rehwild sind die frischen Triebe aber ein Leckerbissen. Vor allem der senkrechte Haupttrieb hat es ihnen angetan. Dazu kommen Fegeschäden, wenn das Wild sein Geweih an dem Stämmchen reibt und sich dadurch die hauchdünne Rinde löst. Die Waldbesitzer versuchen, die Pflänzchen zu schützen. Allerdings ist das kostspielig. Um dem Wildverbiss vorzubeugen, wird der Terminaltrieb schonmal mit einem Schutzanstrich oder Schafwolle versehen. Auch Schutzmanschetten werden verwandt.

Deswegen wurde die Fichte im Bergischen angesiedelt

Die Fichte war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg im Bergischen angepflanzt worden. „Es war damals der richtige Weg, auf sie zu setzen“, betont Grüter. Schnell wachsend und gut zu vermarkten, etwa für Papier, Stangen oder als Bauholz, war die Fichte ein wichtiger Wirtschaftszweig. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre setzen der Revierförster und seine Kollegen mit vielen Waldbauern auf Mischwälder. „Bei einer Aufforstung sollten mindestens drei, besser aber fünf Baumsorten berücksichtigt werden“, rät er. Wenn eine ausfalle, seien noch die anderen da. Sorgen bereitet derzeit die Buche, die gerade im Altbestand Schäden aufgrund der Trockenheit aufweist. Der künftige Baum des Bergischen könnte laut Grüter dagegen die widerstandsfähige Eiche sein. Nur fehlt es bei ihr zurzeit an ausreichend Setzlingen.

Manche Waldbauern überlassen die gerodeten, kahlen Flächen erst einmal für ein paar Jahre sich selbst, um zu gucken, ob sich die Naturverjüngung durchsetzt. Das sei nicht überall der Fall, hat der Förster festgestellt. Mitunter aber klappt’s – wie zum Beispiel am Stooter Arm an der Bever, wo sich ein kleines Wäldchen mit Birken, Buchen und Fichten entwickelt.

Wiederaufforstung

Schutz: Um junge Pflänzchen vor Verbiss oder dem sogenannten Fegen des Wilds (das Reiben der Geweihe am Stamm) zu schützen, gibt es unter anderem zwei Möglichkeiten.

Tonkinstäbe: Ein oder zwei Stäbe aus Bambus werden nahe des Stämmchens gesetzt, so dass das Wild nicht drankommt. Pro Pflanze, Stab und Arbeitskosten sind laut Revierförster etwa vier Euro zu berechnen. Bei 2500 Pflanzen pro Hektar kommen so etwa 10.000 Euro zusammen.

Zaun: Ein Schutzzaun um eine Anpflanzung kostet etwa acht bis zehn Euro pro laufendem Meter. Für einen Hektar sind etwa 400 Meter notwendig – die Kosten belaufen sich auf bis zu 4000 Euro. Beim Abbau des Zauns, wenn die Bäume groß genug sind, müssen eingewachsenes Gras und Sträucher entfernt werden.