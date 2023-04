Kinder schnuppern an Badminton

TBH bot Kurs in der Mehrzweckhalle.

Hückeswagen. Möglicherweise hat der TBH neue Badminton-Talente entdeckt. Jetzt ist der im Januar begonnene Schnupperkurs beendet. Und viele der zehn Jungen und Mädchen zeigten sich begeistert. „Die Eltern erwähnten, dass die Kinder sich bereits sonntags schon auf das Training am Montag gefreut hätten“, teilt Abteilungsleiterin Heike Thiel mit.

Luke, Mats und Erik etwa lobten ihren Trainer Tim Jaeger und sagten, dass es Mega-Spaß gemacht habe und sie auf jeden Fall weiter am Training teilnehmen würden. „Eine positivere Rückmeldung hätte es nicht geben können“, resümiert Heike Thiel. Vermittelt wurden beim Schnupperkurs in der Mehrzweckhalle Grundlagen in Technik und Taktik. Geleitet wurde der Kurs von Tim Jaeger, der seit sieben Jahren Badminton spielt und davon vier Jahre Trainer ist. Der Jugendliche hatte den Kurs allein vorbereitet, gestaltet und durchgezogen. Auch er war zufrieden: „Ich habe mich sehr auf die einzelnen Einheiten gefreut.“ Die Kinder hätten zugehört, seien konzentriert gewesen und hätten ihr Bestes gegeben.

Bald startet ein Badminton-Schnupperkurs für Erwachsene. Ab Mittwoch, 3. Mai, gibt es sechs Trainingseinheiten, jeweils 20 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro. büba