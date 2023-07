Wettbewerb für Holocaust-Mahnmal

Bewerbungen werden bis zum 18. September angenommen. Diese Vorgaben fordert die Stadt.

Halver. Die Stadt Halver lobt einen Künstlerwettbewerb für die Schaffung und Installation eines Mahnmals zum Gedenken an die Opfer der NS-Zeit aus, unter besonderer Berücksichtigung des Schicksals der Sinti-Familie Laubinger, die von Halver aus in ein Konzentrationslager deportiert wurde. Ricardo Lenzi Laubinger, Vorsitzender der Sinti-Union Hessen und Bevollmächtigter der Bundesregierung für die Ausstellung von Beglaubigungen zum dauerhaften Erhalt der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma, hat sich an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Halver gewandt und die Errichtung einer Gedenkstätte angeregt, die an das Schicksal der Familie Laubinger erinnern soll.

„Es soll eine bevorzugt dreidimensionale Arbeit geschaffen werden, die das Mahnmal mit seinem Raumgefüge in Beziehung setzt“, teilt die Stadtverwaltung Halver mit. Dabei kann das Werk frei in Größe und Form gestaltet sein, solange es sich homogen in den Aufstellungsort einfügt. Es werden skulpturale und/oder multimediale Ansätze gefordert, wobei es bei der Materialität keine Einschränkungen gibt. Eine Formen- und Materialmischung ist ebenso möglich wie die Einbeziehung von multimedialen Elementen.“ Das Mahnmal soll im Bereich des Kulturbahnhofs in Halver aufgestellt werden.

Es handelt sich um ein offenes Bewerbungsverfahren. Teilnehmen an dem Wettbewerb können also laut der Stadt Halver alle Künstlerinnen und Künstler, die professionelle Anforderungen erfüllen, was anhand einer Mitgliedschaft in einer Künstlersozialkasse oder Vergleichbarem (etwa Ausstellungstätigkeiten, Galerieverband, Mitgliedschaft in einem Künstlerverband, abgeschlossenes Kunststudium) nachzuweisen ist. Die Bewerbungen sollen bis zum 18. September bei der Stadt Halver eintreffen. -s-g-



Alle detaillierten Informationen finden Interessierte unter www.halver.de