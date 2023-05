Hakenkreuze in ehemaliger Grundschule

Vandalismus in der ehemaligen Löwen-Grundschule: Der Staatsschutz sucht nach den Tätern, die Anfang März im alten Standort der Löwen-Grundschule Wasserhähne aufdrehten und Schmierereien an den Wänden hinterließen – darunter auch Hakenkreuze.

Vorwurf der Antifaschistische Recherche Oberberg: Vorfall sollte vertuscht werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Sachschaden nach dem Vandalismus in der ehemaligen Löwen-Grundschule an der Kölner Straße war groß. Anfang März waren Unbekannte in das leerstehende Gebäude eingedrungen, hatten die Abflüsse der Waschbecken verstopft und das Wasser aufgedreht – das hatte zwei Zentimeter hoch gestanden und war durch die Decke getropft, als der Hausmeister die Tat ein paar Tage später entdeckt hatte. Außerdem hatten die Täter Farbschmierereien hinterlassen. Mittlerweile sind alle Schäden beseitigt, die Wände gestrichen worden, der Boden ist ausgetauscht – die Umwandlung des alten Schulgebäudes in eine Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen verläuft nun nach Plan. Bürgermeister Dietmar Persian hatte damals einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen, vor allem deswegen, weil eben die neue Nutzung des Gebäudes bereits bekannt gewesen sei.

Inzwischen hat die Antifaschistische Recherche Oberberg (AROB) eine Pressemitteilung herausgegeben, der zufolge „durch Mitglieder Hückeswagener Parteien jetzt bekannt geworden sei, dass in der Schule im Rahmen des Vandalismus wohl auch Hakenkreuze gemalt wurden, womit ein rassistischer Hintergrund eindeutig belegbar wäre“.

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Region

Laut der AROB habe „der Bürgermeister dies in einem vertraulichen Gespräch nur den Fraktionsspitzen der Parteien mitgeteilt“. Weiter schreibt die Recherchegruppe, dass sie dieses Vorgehen verwundere, weil es auch darum gegangen sei, dass „Hückeswagen nicht in ein schlechtes Licht geraten sollte“.

Die Recherchegruppe schreibt weiter, dass „rassistische, rechte Straftaten nicht deshalb weniger würden, weil man sie nicht als solche bezeichnet“. Eine Anfrage beim Staatsschutz in Köln hat ergeben, dass „es sich bei den Graffiti um Hakenkreuze handeln soll“. Aus diesem Grund seien die Ermittlungen auch von der Kreispolizeibehörde zum Staatsschutz nach Köln gegeben worden.

Den Vorwurf, an dieser Stelle etwas unterschlagen zu haben, um die Stadt „nicht in ein schlechtes Licht zu stellen“, weist Persian entschieden von sich. „Diese Aussage ist eindeutig falsch“, betont der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion. Er bestätigt allerdings, dass in der Schule auch Hakenkreuzschmierereien vorgefunden worden waren. „Zum Zeitpunkt der Information der Öffentlichkeit wollte die Stadt aber die Ermittlungen der Polizei beziehungsweise des Staatsschutzes nicht stören, deshalb habe ich das nicht besonders herausgestellt. Ich habe aber durchaus gesagt, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund möglich sei“, sagt Persian. Er betont, dass „rechtsextreme beziehungsweise verfassungsfeindliche Taten auch eindeutig so benannt werden sollten“. Im vorliegenden Fall hätten indes die erhebliche Sachbeschädigung und der Einbruch in ein städtisches Gebäude im Vordergrund gestanden.

„Ich habe aber durchaus gesagt, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund möglich sei.“

Die Fraktionsvorsitzenden widersprechen durchgehend der Aussage, dass eine Information geheim gehalten werden sollte, um dem öffentlichen Ansehen der Schloss-Stadt nicht zu schaden. „Diese Aussage trifft nicht zu“, versichert Brigitte Thiel (FaB). „Diese Annahme der AROB ist falsch“, sagt Jörg von Polheim (FDP), und Pascal Ullrich (CDU) betont: „Diesem Vorgehen hätte ich auch eindeutig widersprochen, da für mich Transparenz eine große Bedeutung hat.“ Jürgen Becker (SPD), Egbert Sabelek (Grüne) und Markus Lietza (AfD) versichern, dass die AROB-Anschuldigungen nicht zuträfen.

Alle Politiker bestätigen, dass der Bürgermeister im Rahmen eines informellen Gesprächs die Fraktionsspitzen informiert habe. „Da die Ermittlungen des Staatsschutzes noch nicht abgeschlossen waren (oder sind), sollten die Informationen vertraulich behandelt werden“, sagt etwa Becker. Ähnlich äußert sich Lietza: „In der Besprechung wurde die Aussage als vertrauliche Mitteilung von Seiten der Stadt bezeichnet. Es wurde darauf verwiesen, dass hier noch Ermittlungen laufen, und der Staatsschutz mit eingeschaltet ist.“

Sabelek: „Dieter Klewinghaus, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, hat über Arbeiten nach dem Vandalismusvorfall berichtet. Danach habe ich gefragt, welche fremdenfeindlichen Sprüche dort vorgefunden wurden. Der Bürgermeister berichtete dann von den Hakenkreuzschmierereien.“

Ebenfalls fraktionsübergreifend einig ist man sich in der Notwendigkeit der Bewertung und Kennzeichnung rechtsextremer und rassistischer Straftaten als solche. „Ich bin auf jeden Fall dafür, dass das so gemacht wird“, stellt Ullrich klar. Von Polheim ergänzt: „Natürlich müssen alle rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Taten als solche benannt werden. Es gibt für die FDP keine Toleranz bei Rechtsextremismus.“ Auch Brigitte Thiel sieht das so: „Selbstverständlich sollte darüber berichtet werden, wenn eine Tat eindeutig festgestellt wurde.“ Sabelek sagt, dass wichtig sei, „dass solche Schmierereien im öffentlichen Raum schnell entfernt werden“. Nach seiner Erfahrung geschehe das in Hückeswagen auch so. „Ich selbst habe dem Ordnungsamt etwa eine Hakenkreuzschmiererei an einer Bushaltestelle an der Bever gemeldet – am nächsten Tag war sie entfernt.“