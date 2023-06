Gute Stimmung beim Sommerfest im Café Kiwie

Der Internationale Treff der Evangelischen Kirchengemeinde trifft sich seit 2015 immer mittwochs. Beim Sommerfest kam gute Laune auf.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Viel Betrieb herrscht am vergangenen Mittwochnachmittag vor und im Wiehagener Café Kiwie am Drosselweg. Normalerweise geht es dann eher etwas beschaulich zu, auch wenn der Internationale Treff der Evangelischen Kirchengemeinde schon seit sieben Jahren Anlaufstelle und Treffpunkt für geflüchtete Menschen ist und seitdem praktisch ohne Unterbrechung stattgefunden hat. Aber an diesem Mittwoch ist alles ein wenig größer und festlicher, denn es wird das ebenfalls schon traditionelle Sommerfest gefeiert.

Bei bestem Wetter sind viele der langjährigen Wegbegleiter gekommen, ob nun aus Hückeswagen oder aus den vielen Ländern, aus denen in den vergangenen Jahren Menschen in die Schloss-Stadt gekommen waren. Anlass, für Organisator Friedhelm Selbach einen Blick zurück und nach vorne zu werfen.

Es gehe vor allem um die ganz akute Hilfe, betont Friedhelm Selbach noch. Und: „Klar, anfangs war es eine Möglichkeit, sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee kennenzulernen. Aber schon sehr bald ging es um ganz andere Themen – um die Hilfe mit der Ausländerbehörde, mit dem Jobcenter oder bei der Suche nach Praktika oder Ausbildungsstellen.“

Ohne das Ehrenamt wäre die Arbeit im Café Kiwie nicht möglich

Heute gebe es im Café Kiwie zum Beispiel die Möglichkeit, Unterlagen auszudrucken oder E-Mails zu versenden. „Das hatten wir am Anfang auch nicht. Und das alles wäre vor allem ohne unser Team an Ehrenamtlichen nicht möglich“, versichert Selbach.

Agnes Hombrecher ist Teil dieses Teams. „Es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwer mit einem Stapel Formulare oder Unterlagen kommt, mit denen er nicht weiterkommt“, sagt sie schmunzelnd.

Das wird auch bei der Stadtverwaltung Hückeswagen sehr positiv wahrgenommen, für die Mario Moritz zum Sommerfest gekommen ist. Ehe er sich mit drei Geflüchteten im Tischkicker übt, sagt er: „Wir sind unfassbar dankbar, dass es das Ehrenamt gibt und sich hier im Café Kiwie so viele Menschen engagieren. Das entlastet uns enorm – und ist eine riesige Hilfe für die Verwaltung.“

Diese gegenseitige Unterstützung beziehe sich auch auf den Einzelhandel und die Unternehmen in der Schloss-Stadt, versichert Selbach. „Ich habe zum Beispiel schon einige Geflüchtete bei der Bäckerei Bauer untergebracht, entweder für Praktika oder auch zur Ausbildung.“

Angebot habe sich schon in der Nachbarstadt rumgesprochen

Es sei eben ein Geben und Nehmen, das wunderbar funktioniere und allen Beteiligten das Leben erleichtere, findet der Organisator. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch, dass sich dieses Hückeswagener Angebot auch schon bis in die Nachbarstadt Wipperfürth herumgesprochen habe.

„Wir sind etwa acht Helfer, seit dem Jahr 2015 haben wir 150 bis 200 Geflüchtete kennengelernt“, erklärt Selbach. Und: Wir werden weitermachen, solange die Notwendigkeit besteht – und würden uns über ein paar jüngere Helfer sehr freuen“, sagt Selbach.

Hintergrund

Der Internationale Treff findet immer mittwochs, 16.30 bis 19 Uhr, im Café Kiwie, Drosselweg 2, in Wiehagen statt.