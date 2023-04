Kein Schmuck, keine Uhren: Gravierende Veränderungen bei Mücher

Der Optik-Bereich wird deutlich erweitert.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Sie kennt ihre Kunden mit Namen, weiß, wohin sie gerne in den Urlaub fahren, und vor allem, welcher Schmuck ihnen gefällt. Elke Rodriguez arbeitet seit fast 43 Jahren im Optik-, Uhren- und Schmuckgeschäft von Daniel Mücher an der Islandstraße. Doch mehr werden es nicht, denn die 63-Jährige geht zum 1. September in den Ruhestand und wird aufgrund von Resturlaub wohl schon im August ihren Abschied von Kollegen und Kunden feiern.

Letztere müssen sich aber noch auf eine andere gravierende Veränderung einstellen, denn der Inhaber wird den Schmuck- und Uhrenbereich zum Ausscheiden seiner langjährigen Mitarbeiterin auflösen. Dort, wo derzeit noch Uhren, Ketten, Ringe und Ohrringe verkauft werden, werden dann Brillen ausprobiert werden können. Denn Mücher wird sich ab Sommer komplett auf den Optik-Bereich konzentrieren.

Sein Vater Dietrich, ebenfalls Augenoptikermeister, hatte das Geschäft 1977 von Rudolf Rehm übernommen und dabei auch Schmuck und Uhren im Sortiment behalten; auf das Porzellan, das damals im aktuellen Optik-Bereich verkauft wurde, verzichtet er jedoch. 2009 hatte Daniel Mücher das Geschäft übernommen und ebenfalls an Uhren und Schmuck festgehalten, obwohl diese Ware nicht unbedingt seine Sache ist. Aber weil die Kundennachfrage entsprechend war und er auch Elke Rodriguez als Verkäuferin behalten wollte, beließ er es bei Uhren und Schmuck. „Zumal Frau Rodriguez gewissermaßen zur Familie gehört“, stellt der Geschäftsinhaber klar.

Was nicht weiter verwundert, wenn man inzwischen 43 Jahre in einem Familienunternehmen arbeitet. Wobei sie zweieinhalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes aussetzte.

Von der Hanse- in die Schloss-Stadt

Die Wipperfürtherin hatte 1975 im Uhren- und Schmuckfachgeschäft Ries in Wipperfürth ihre Ausbildung begonnen und nach erfolgreichem Abschluss noch bis 1980 dort gearbeitet, ehe sie im August 1980 bei Mücher am Weber-Denkmal anfing. Ihre Stelle hatte sie ihrer Tante zu verdanken, die damals gesehen hatte, dass das Hückeswagener Geschäft eine Fachverkäuferin sucht und einfach mal für ihre Nichte nachgefragt. Die bekam den Job, der letztlich ihren beruflichen Weg begleiten sollte. Den Wechsel aus der Hanse- in die Schloss-Stadt hat Elke Rodriguez nie bereut.

Dass sie aber nur noch wenige Wochen im Island arbeiten wird, sieht die 63-Jährige mit gemischten Gefühlen. „Ich freue mich nicht so euphorisch auf die Rente, wie das andere tun“, gesteht sie. „Denn ich gehe gerne arbeiten und werde das alles hier vermissen.“ Auch ihre Kunden, denen sie von ihrem bevorstehenden Abschied berichtet hat, sind traurig.

+ Elke Rodriguez geht nach gut 43 Jahren bei Optik, Uhren, Schmuck Mücher in Kürze in den Ruhestand, in den Sommerferien wird „ihr“ Schmuck- und Uhrenbereich dann aufgelöst. © Sabine Winkler

Sie will aber den Rat einige Kunden beherzigen und erst einmal entspannen. Die ersten Wochen werden wohl wie Urlaub sein, glaubt sie. „Ein Kunde hat mir mal gesagt: Hätte er gewusst, wie schön die Rente sei, hätte er das als Beruf gelernt.“ Doch den ganzen Tag nichts tun ist auch nicht ihr Ding, wie sie betont. „Eventuell engagiere ich mich ehrenamtlich, damit mein Tag eine Struktur hat“, sagt Elke Rodriguez. Mit ihrem Abschied wird sich Daniel Mücher von seinem Uhren- und Schmuck-Bereich trennen; das gilt dann auch für den Service wie das Austauschen von Uhrbatterien.

Mein Herz gehört aber nun einmal der Optik und nicht dem Schmuck oder den Uhren.

Er hätte sich zwar zumindest den Verkauf von Uhren weiter vorstellen können, „aber das muss man mit hoher Intensität machen“. Auch sei es gerade für einen Händler in einer Kleinstadt sehr schwierig bis utopisch, eine Luxusmarke anzubieten. Das hätten ihn die Gespräche mit Vertretern solcher Marken zu verstehen gegeben. „Mein Herz gehört aber nunmal der Optik und nicht dem Schmuck oder den Uhren“, betont der Optikermeister.

Aktuell werden die vorhandenen Kollektionen abverkauft. Wenn alles klappt, soll der Umbau noch in den Sommerferien starten; die Anfragen an die Handwerke sind bereits herausgegangen. Wenn alles fertig ist, soll sich der dann hinzugekommene Optik-Bereich deutlich abgrenzen von dem bisherigen. „Der ist schon etwas nüchterner gehalten“, sagt der Geschäftsinhaber. „Der neue Bereich soll dagegen gemütlicher und wie eine Lounge werden.“

Der Untersuchungsraum wird aber weiterhin in dem kleinen Ladenlokal ein paar Meter unterhalb eingerichtet bleiben. „Dort hat man seine Ruhe und wird nicht durch Kundengespräche bei der Untersuchung gestört“, erläutert Mücher.

Elke Rodriguez wird derweil auch im Ruhestand wohl nicht von „ihrem“ Familienbetrieb Mücher loskommen. „Ich fahre schon im Urlaub immer mal vorbei, um nach dem Rechten zu gucken“, verrät sie lachend. Daher wird sie auch ab September den Kontakt zu Daniel Mücher und seinem Team behalten – und wahrscheinlich des Öfteren mal schauen, was in „ihrem“ Geschäft so los ist. Davon geht auch Daniel Mücher aus. Der zeigt sich schon jetzt traurig darüber, dass die „Mutter der Kompanie“ bald gehen wird.

Hintergrund

Brillen: Anfang 2015 wurde der rechte Geschäftsbereich umgebaut und neu eingerichtet. Seitdem werden dort nur noch Brillen ausgestellt.

Refraktion: Für die Augenuntersuchung und Kontaktlinsen-Anpassung gehen die Mitarbeiter zusammen mit dem Kunden die wenigen Meter hinunter in das kleine Ladenlokal Islandstraße 45.

Kontakt: Um Wartezeiten für eine Augenuntersuchung zu vermeiden, sollte ein Termin unter Tel. (02192) 4256 vereinbart werden.