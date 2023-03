Geigenlehrerin nimmt mit Konzert Abschied

Sara Ehmendörfer verlässt Musikschule.

Hückeswagen. Wenn Musikschüler ein Konzert geben, dann möchten sie den Zuschauern zeigen, was sie gelernt haben. Das Konzert der Geigenklasse von Lehrerin Sara Ehmendörfer im Heimatmuseum hatte aber noch einen weiteren Hintergrund – die Geigenlehrerin verabschiedete sich damit.

„Nach vier Jahren wende ich mich neuen musikalischen Wegen zu“, sagte sie. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn die Arbeit mit den Kindern und das kollegiale Miteinander im Team der Musikschule sei sehr schön gewesen.

Auch Schulleiter Eckhard Richelshagen betonte, dass es ihm lieber wäre, die Geigenlehrerin „würde noch ganz lange bei uns“ bleiben.

Wer wird Nachfolger?

„Ich kann aber schon einen Nachfolger verkünden – Alejandro Vega übernimmt nach den Osterferien die Geigenklasse. Er hat in Spanien Geige studiert und studiert derzeit an der Musikhochschule in Köln Bratsche“, sagte er.

Aber das war Zukunftsmusik, an diesem Abend ging es um die Gegenwart – in Form mehrerer Stücke, die von vier Nachwuchsgeigerinnen mit Begleitung präsentiert wurden. „Das ist nicht die ganze Klasse, einige Kinder sind leider verhindert“, sagte Richelshagen.

Josefin Flohr, Luise Escher und Merle Brüggemann demonstrierten zusammen mit ihrer Lehrerin sehr gekonnt, was ein „Loop-Konzert“ ist. Marie Schäfer spielte danach ein lustiges Medley aus „Spooky Scary Skeletons“ und „Müllerskuh“, ehe Josefin Flohr die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven erklingen ließ.

Luise Escher spielte dann mit Papa Philipp Escher an der Gitarre und Sara Ehmendörfer am Klavier das Lied „Ewigkeit“ der Outbreak-Band. Richtig klassisch wurde es mit mehreren kurzen Stücken von Bach und Mozart, die Sara Ehmendörfer zusammen mit Merle Brüggemann spielte. wow