Frau beobachtet Taschendiebe auf frischer Tat

Kriminalität

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Polizei sucht Zeugen. © Roland Keusch (Symbol)

Ein Senior ist in Hückeswagen Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Täter schlugen am helllichten Tag zu.

Hückeswagen. Zwei Taschendiebe sind am Montag einer aufmerksamen Zeugin auf dem Etapler Platz aufgefallen. Sie hatte beobachtet, wie einer der beiden Tatverdächtigen einem 63-jährigen Hückeswagener in die Manteltasche griff und eine Bankkarte stahl. Das Opfer selbst hatte die Tat nicht bemerkt.



Gegen 13.15 Uhr parkte eine 26-jährige Autofahrerin auf dem Etapler Platz. Dabei fielen ihr laut Polizei zwei etwa 30 Jahre alte Männer auf, die sich auffällig verhielten und sich mehrfach umschauten. Die aus Kürten stammende Frau beschloss, die Männer im

Blick zu behalten und wurde kurze Zeit später Zeugin, wie der schlankere von beiden dem 63-Jährigen auf dem Gehweg vor dem Takko-Markt in die Jackentasche griff..



Als die Männer bemerkten, dass die Zeugin den Diebstahl beobachtet hatte, flüchteten sie. Der 63-Jährige hatte von der Tat nichts mitbekommen und merkte erst auf Ansprache der Zeugin, dass er Opfer eines Diebstahls geworden war.



Beide Tatverdächtige trugen einen dunklen Vollbart, waren etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Der Größere war eher von schlanker Statur, sein Komplize war eher korpulent. Bekleidet waren beide mit einer dunklen Mütze, einer schwarzen Bomberjacke und jeweils blauen Jeans.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter Tel. 02261 81990 entgegen. red

Blaulicht-Meldungen aus der Region