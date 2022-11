Feuerwehr rückt zur Uhlandstraße aus

Einsatz

+ © Andreas Kratz (Symbol) Die Feuerwehr rückte zur Uhlandstraße aus. © Andreas Kratz (Symbol)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Katharina Birkenbeul schließen

Den Einsatzkräften wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich die Lage anders da.

Hückeswagen. Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zu Großeinsatz ausrücken. In der Uhlandstraße wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Die Feuerwehr gab Sirenenalarm, der bis in die Nachbarstadt Radevormwald zu hören war.

Vor Ort stellte sich die Lage dann anders da: Die Einsatzkräfte fanden lediglich angebranntes Essen auf dem Herd.

Der Einsatz ist beendet. Die Feuerwehr ist wieder eingerückt.

Mehr Blaulichtmeldungen aus Hückeswagen und Umgebung