Feuerwehr löscht brennendes Auto

Löschzug Stadt

+ © Feuerwehr Hückeswagen Ein Kleinwagen stand auf dem Parkplatz Friedhofsweg in Vollbrand. © Feuerwehr Hückeswagen

Am Montag und Dienstag rückte die Feuerwehr Hückeswagen zweimal aus.

Hückeswagen. Die Feuerwehr Hückeswagen musste am frühen Montag- und Dienstagmorgen zu Einsätzen in der Goethestraße und am Parkplatz Friedhofsweg ausrücken.

Am Montag, 30. Januar, gegen kurz vor acht, wurde im ehemaligen Krankenhaus-Gebäude eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Löschzug Stadt rückte aus, wurde aber nicht tätig, da sich schnell herausstellte, dass Handwerksarbeiten schuld daran waren. Die Anlage wurde zurückgestellt und der Einsatz konnte nach einer knappen halben Stunde beendet werden

+ Das brennende Auto wurde von der Feuerwehr Hückeswagen gelöscht. © Feuerwehr Hückeswagen

Am Dienstag, 31. Januar, gegen 3.30 Uhr rückte der Löschzug Stadt dann zu einem brennenden Pkw auf dem Parkplatz Friedhofsweg aus. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Umgehend löschte die Feuerwehr den Kleinwagen. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Aus Sicherheitsmaßnahmen kühlte die Feuerwehr die angrenzenden und unmittelbar betroffenen Bäume und Sträucher. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. kab

