Hückeswagen feiert ein kunterbuntes Kinderfest

Weltkindertagsfest

+ © Heike Karsten Kerstin Mariani, Janine Jaeger und Martina Heß (v. l.) vom Kosmetikstudio Heß verschenkten Luftballons und schminkten Kinder, wie Josephine (vorne) im Mickey-Mouse-Look. © Heike Karsten

Tolles Wetter und rappelvolle Straßen: Das Konzept der Veranstaltung ging bestens auf.

Von Heike Karsten

Es gibt Wimmelbücher, deren Seiten lange anschaut werden müssen, um alle Szenen zu entdecken, die dort abgebildet sind. Am Samstag bot die Innenstadt einen ähnlich bunten Anblick. Denn beim Weltkindertagsfest wimmelte es nur so vor Menschen und vor Bastel- und Spielangeboten auf der Island- und Bahnhofstraße. Alle Hückeswagener Vereine, Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen waren eingeladen, sich mit Aktionen zu beteiligen. Und auch die meisten Einzelhändler hatten sich Gedanken gemacht, was sie zum Wohl der Kinder beitragen konnten.

Besonders viel Spaß hatten die Kinder bei der inszenierten Schneeballschlacht mit glibberigem Kunstschnee. Bei 20 Grad Mittagstemperatur und strahlendem Sonnenschein formten sie Kugeln, um damit den aufblasbaren Schneemann zu bewerfen. Die Idee kam von den Einzelhändlern Bernd Lammert und Uwe Heinhaus. „Wir sind immer für verrückte Ideen gut. Hauptsache die Kinder haben Spaß“, sagte Lammert. An insgesamt 43 Stationen konnten die Kinder basteln, spielen, ausprobieren oder kostenlos schlemmen. Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke war mehr als zufrieden mit dem Verlauf.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel los ist.“ Stefan Kriegel von der gleichnamigen Metzgerei

Die Idee, das Fest zum Weltkindertag erstmals von Donnerstag auf Samstag zu verlegen, stieß im Vorfeld nicht nur auf Zustimmung. Einige Kindergärten und Schulen hatten ihre Teilnahme abgesagt. Dafür legten sich die Einzelhändler der Bahnhof- wie auch der Islandstraße richtig ins Zeug, wodurch die Altstadt bis zum Kultur-Haus Zach durchgehend belebt war. „Die Familien sollen dadurch wieder mehr auf die Geschäfte im Island aufmerksam werden“, freute sich Schreibwarenhändlerin Christiane Cannoletta über den zusätzlichen Werbeeffekt. „Die Vorbereitungen und das gute Miteinander haben richtig Spaß gemacht“, fügte sie hinzu. Andrea Poranzke war erleichtert darüber, dass das Konzept aufgegangen ist. „Es hat gezeigt, wie man Stadtmarketing, Jugendzentrum und Wirtschaftsförderung miteinander verknüpfen kann“, sagte die Hauptorganisatorin, die viel Lob und positive Rückmeldungen erhielt.

Wie viele Kinder und Eltern zum Weltkindertag gekommen waren, konnte niemand so richtig schätzen. Jedoch waren die 500 Laufkarten, auf denen die Kinder an jeder Station Stempel sammeln konnten, bereits nach der ersten Stunde vergriffen. Auch die 150 Hotdogs, die die Fleischerei Kriegel kosten

GEWINNSPIEL LAUFKARTEN Auf Karten erhielten die Kinder an jeder absolvierten Station zur Belohnung einen Stempel. GEWINNEN Bis 15 Uhr wurden die ausgefüllten Karten in einer Box am Weberdenkmal gesammelt. Im Anschluss daran wurden schließlich die Gewinner gezogen. PREISE Zu gewinnen gab es unter anderem Familienkarten für einen Schwimmbadbesuch und die Minigolf-Anlage.

los an die Kinder ausgab, waren am frühen Mittag aufgegessen. Samanta (9) ergatterte die letzte Wurst im Brötchen. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel los ist“, zeigte sich Inhaber Stefan Kriegel überwältigt von dem Ansturm.

Die vierjährige Josephine probierte fast alles aus – vom Kinderschminken bis zum Blumenbinden. Ihre Mutter, Michaela Winter, war begeistert: „Ich finde es gut, dass die ganze Islandstraße mit einbezogen wurde. Dafür haben wir die Altstadt ja“, betonte sie. Bei „Stilmix“ durften Kinder Enten angeln, bei „Winkler’s“ las Autorin Anne Schmitz Kurzgeschichten im Schaufenster vor. Rita Schuldner-Lapp vom Weinlädchen verzierte Kinderarme mit abwaschbaren Tattoos.

Kostenlos verteilt wurden Waffeln, Popcorn, Zuckerwatte und Pommes; den Durst der Kinder stillte das Wasser von der BEW-Wasserbar. Am Samstag kam wirklich jeder auf seine Kosten. Eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde daher von vielen ausdrücklich gewünscht.