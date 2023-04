Doppelspitze leitet nun die Kita Kreuzkirche

Nachdem Leiterin Brigitte Karlguth Ende 2022 in Ruhestand gegangen ist, kümmern sich nun Samuel Heymann und Judith Salewski-Höfer um die Geschicke.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Für Brigitte Karlguth muss der Schritt, in den Ruhestand zu gehen, sicherlich nicht einfach gewesen sein. Die langjährige Leiterin des Kindergartens der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche in Hückeswagen, der sich unterhalb der Gemeinderäume an der Montanusstraße befindet, ist zum Jahresende 2022 in Rente gegangen. Mit Samuel Heymann und Judith Salewski-Höfer leitet seit Anfang dieses Jahres eine Doppelspitze den Kindergarten.

„Wir haben im Vorfeld überlegt, ob wir das machen wollen. Und da sich Leitungsstellen in den vergangenen Jahren doch deutlich verändert haben und der bürokratische Aufwand immer mehr wird, haben wir uns an den Träger gewendet, mit der Bitte, eine Doppelspitze zu installieren“, sagt Judith Salewski-Höfer. Die 40-Jährige arbeitet schon seit 20 Jahren in der Kita, wo sie auch einen Teil ihrer Ausbildung absolviert hat.

Mit ihrem 33-jährigen Leitungskollegen – „wir sind absolut gleichberechtigt, keiner kann etwas alleine ohne den anderen entscheiden“, sagt Samuel Heymann – arbeitet Judith Salewski-Höfer nun auch schon seit sieben Jahren zusammen. „Wir kennen uns gut und funktionieren auch gut zusammen. Jeder hat einen Bereich, in dem er besser zurechtkommt, so dass wir uns gut ergänzen“, versichert sie.

Er fühle sich mehr im pädagogischen Bereich zu Hause, sagt der 33-Jährige, während seine Kollegin sich, auch wegen ihrer längeren Erfahrung als Stellvertreterin von Brigitte Karlguth, vor allem um die amtlichen und technischen Angelegenheiten kümmere. „Aber letztlich kann jeder alles, und das muss auch so sein“, betont Heymann.

Beide waren von ihrer Vorgängerin schon einige Monate vor ihrem Ruhestand auf die Nachfolge angesprochen und vorbereitet worden. Schließlich wolle eine solche Übergabe gut vorbereitet werden. Gerade dann, wenn es sich – wie im Falle Brigitte Karlguths – ein Stück weit um die Fortführung eines Lebenswerks handele. „Ihr war auf jeden Fall wichtig, dass der Kindergarten, den sie seinerzeit mit aufgebaut hat, in gute Leitungshände übergeben wird, wenn sie ihn verlässt“, betont Judith Salewski-Höfer.

Natürlich haben wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen.

Das neue Leitungsteam des Kindergartens Kreuzkirche teile die Lebensphilosophie ihrer Vorgängerin, insofern sei es ein für alle Beteiligten guter Übergang gewesen. „Natürlich haben wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen. Aber das Grundkonzept des christlich geprägten Kindergartens werden wir natürlich fortführen“, versichert Samuel Heymann.

Für den 33-Jährigen ist es wichtig, dass er trotz seiner Leitungsaufgaben den Bezug zur Arbeit in der Gruppe mit den Kindern nicht verliert. „Das ist gerade auch mit Blick auf anstehende Entscheidungen auf Leitungsebene wichtig. Wir müssen ja wissen, wovon wir reden, wenn wir etwas für oder über die Gruppe entscheiden wollen“, stellt er klar.

Dabei komme dann auch ins Spiel, was Judith Salewski-Höfer eingangs erwähnt hat – der bürokratische Mehraufwand. „Es gibt deutlich mehr Punkte und auch Positionen, die man bedienen muss, damit alle Beteiligten zufrieden sind“, sagt sie. Sie merke, dass sie deutlich weniger in der Gruppe sei, um alles im Blick zu haben. „Das ist natürlich ein wenig schade, da es ja das ist, was man eigentlich mal gelernt hat. Wir haben ja keine Ausbildung am Computer gemacht“, sagt die 40-Jährige.

Man sei nicht ins kaltevWasser geworfen worden

Dennoch könne sie nach etwa einem Vierteljahr in der neuen Position genauso ein positives Fazit ziehen wie ihr Kollege. „Wir sind auf jeden Fall nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern waren optimal vorbereitet“, betont Judith Salewski-Höfer.

Der Aufwand sei höher, vielleicht auch höher als erwartet, aber das sei auch in den Griff zu bekommen. „Klar, es gibt Tage, an denen man mal länger hier sitzt, weil einfach noch Arbeit auf dem Schreibtisch liegt, die wir erledigen müssen. Aber das war uns, glaube ich, auch vorher klar. Und es hält sich auch in einem erträglichen Rahmen“, ergänzt Heymann.

Die Lösung als Doppelleitung sei jedenfalls die bestmögliche gewesen, da sind die beiden sich einig. „Wir haben das dem Träger vorgeschlagen – und es gibt dieses Konzept auch in immer mehr Einrichtungen, ob nun Schulen oder Kindergärten –, so dass dieser Bitte entsprochen wurde“, berichtet Judith Salewski-Höfer.

Hintergrund

Kindergarten: Im einzügigen Kindergarten der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche werden 25 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Fünf Mitarbeiter und eine Alltagshelferin kümmern sich.

Träger: Ursprünglich ist der Kindergarten aus der Gemeinde entstanden, er wurde zwischenzeitlich aber vom Träger Helfend Handeln gGmbH aus Siegen übernommen.

Kontakt: Kindertagesstätte Kreuzkirche, Montanusstraße 6, Tel. (0 21 92) 42 17