Dem Stadtsportverband droht die Auflösung

Der Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach tritt bei der Hauptversammlung am 21. April nicht mehr an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Arbeit des Stadtsportverbands mag insgesamt ein wenig unter dem Radar der Öffentlichkeit laufen. Das macht sie aber nicht weniger wichtig für die Hückeswagener Sportlandschaft. Schon bei der Jahresversammlung vor zwei Jahren hatten der Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach und sein Stellvertreter Andreas Gotter angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu wollen.

Zwei Jahre sind vorbei, die nächste Versammlung steht an – aber eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Dabei wird Breidenbach nicht mehr antreten. „Ich muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, muss mich um mich kümmern“, sagt er.

Der 71-Jährige ist seit sieben Jahren Vorsitzender des Hückeswagener Stadtsportverbands und 2016 als Nachfolger von Jürgen Löwy ins Amt gekommen. „Nun hat sich Andreas Gotter zum Glück dazu bereiterklärt, den Posten des ersten Vorsitzenden zu übernehmen – wir brauchen aber auf jeden Fall einen Stellvertreter“, sagt Breidenbach.

Dass ein Wechsel an der Verbandsspitze anstehen würde, sei in der Hückeswagener Vereinslandschaft bekannt. „Wir haben das immer wieder thematisiert. Zuletzt im Januar bei einem Runden Tisch mit den Vereinsvorsitzenden – es waren vor allem die Vertreter der großen Vereine da“, sagt Gotter.

Vereine wissen um die Bedeutung des Stadtsportverbands

Dabei sei deutlich geworden, dass die Bedeutung des Stadtsportverbands bei den Vereinen durchaus bekannt sei. „Allerdings ist uns auch klar, dass die normalen Vereinsmitglieder oft gar nicht wissen, was wir eigentlich machen. Wir haben daher den Vereinsvorsitzenden eine Art Geschäftsordnung mit unseren Aufgaben mitgegeben“, sagt der 64-Jährige.

Mitgegeben habe man auch die dringende Notwendigkeit, eine Nachfolge zu finden. Allerdings mit praktisch nicht merkbarem Erfolg. „Kürzlich haben wir zu einem weiteren Treffen eingeladen – nur zwei Vereine waren vertreten“, sagt Breidenbach. Das sei sehr ernüchternd gewesen, ergänzt Gotter. „Deswegen haben wir auch die Hoffnung aufgegeben, dass wir aus Vereinsreihen einen Nachfolger finden.“

Wer kann Vorsitzende oder Vorsitzender werden?

Dabei sei es auch gar nicht nötig, dass der oder die Vorsitzende Mitglied in einem Hückeswagener Sportverein sei. „Jeder Bürger oder jede Bürgerin kann den Stadtsportverband leiten“, betont Breidenbach. Allerdings seien auf jeden Fall zwei Vorsitzende nötig. „Die Aufgaben sind für einen alleine nicht zu stemmen – ich habe auch nur gesagt, dass ich weitermache, weil ich mittlerweile im Ruhestand bin“, sagt Gotter.

Doch was sind eigentlich die Aufgaben? Gotter sieht drei wesentliche Aufgabengebiete. „Zum einen sind das die inneren Verbandsangelegenheiten: die Koordination der Angebote für die Vereine, die Hallen- und Sportplatzvergabe und die Verwaltung des Sportplatzes fallen darunter“, sagt Gotter.

Dann ist der Stadtsportverband auch gleichzeitig die Verbindung zum Kreissportbund, um etwa Fördermöglichkeiten publik zu machen. „Aktuell gibt es etwa 450 000 Euro für die Sportvereine im Kreisgebiet, um die Digitalisierung voranzubringen. Außerdem treffen wir uns regelmäßig mit den Stadtsportverbänden aller 13 Kommunen in einem Arbeitskreis, um die überregionale Kommunikation zu pflegen“, sagt Gotter. Außerdem würde der Verband sich um Sponsoren kümmern, sei im Schul- und Sportausschuss vertreten sowie Mitgesellschafter im Bürgerbad.

Ein weiterer wichtiger Punkt seien die Kommunikation und das Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung. „Wir sind immer dann involviert, wenn es um Baumaßnahmen oder Renovierungsarbeiten an den Sportstätten geht“, sagt Breidenbach. Ein wunderbares Beispiel für die Bedeutung des Stadtsportverbands sei in diesem Zusammenhang die Sanierung der Kabinen am Sportplatz Schnabelsmühle. „Wir haben die Landesfördermittel entdeckt, damit ist nun die große Maßnahme möglich geworden. Ursprünglich wollte man es lieber kleiner umsetzen“, sagt Gotter.

Mit Alexander Stehl als Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales sowie Bürgermeister Dietmar Persian gebe es zudem Halbjahresgespräche. „Wir sind das Bindeglied zur Stadtverwaltung“, sagt Gotter.

Die Aufgaben sind also vielfältig – wenngleich vor allem im Verwaltungsbereich anzusiedeln. Dazu kommt die Organisation des SSV-Spielfests, des Talsperrenlaufs oder der Weihnachtsfeier der Menschen mit Handicap. „Dabei hilft uns immer der RBS sehr viel“, sagt Gotter. Vor allem aber vertrete der Stadtsportverband die Interessen der etwa 6000 Sportlerinnen und Sportler in der Schloss-Stadt. „Es ist absolut notwendig, dass es uns gibt – wir sehen in anderen Kommunen, etwa in Marienheide oder auch Gummersbach, die keinen Stadtsportverband haben, dass die Arbeit dort schwieriger ist“, sagt Gotter.

Droht die Auflösung des Stadtsportverbands?

„Wir hoffen natürlich, dass wir jemanden finden, der sich für den Sport in Hückeswagen engagieren will“, sagt Breidenbach. Gotter ergänzt: „Wenn es aber nun so ist, dass wir bei der nächsten Jahresversammlung niemanden finden – dann haben wir uns im bestehenden Vorstand überlegt, zusammen mit Sportwartin Tanja Bauer und Kassierer Bernd Schuldner, dass wir vermutlich im Sommer eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Mit nur einem einzigen Tagesordnungspunkt: dem Rücktritt des gesamten Vorstandes“, sagt Gotter. Was das bedeuten würde, dürfte klar sein: die Auflösung des Stadtsportverbandes in Hückeswagen.

Hintergrund

Termin: Die Jahresversammlung des Stadtsportverbands findet am Freitag, 21. April, 19 Uhr, im Vereinsheim des Schützenvereins, Ernst-Troost-Straße 1, statt.

Kontakt: Wer sich vorstellen kann, beim SSV mitzuarbeiten, kann sich per E-Mail an den Vorstand wenden: info@stadtsportverband-hueckeswagen.de