Citymanagerinnen begleiten das ISEK

Barbara Zillgen und Christina Brüning sind bereits in der Stadt unterwegs.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Barbara Zillgen ist spontan. Als sie im Eiscafé Friuli auf Inhaberin Tanja Zolli trifft, greift die Mitarbeiterin des Kölner Planungsbüros Dr. Jansen sofort zu einem Flyer, den sie mit ihrer Kollegin Christina Brüning in den Geschäften und gastronomischen Betrieben der Altstadt hinterlässt. In der Woche zuvor war das Duo mittwochs an der Eisdiele am Bahnhofsplatz, doch das ist der Ruhetag.

Jetzt hat Barbara Zillgen mehr Glück, und Tanja Zolli freut sich über die Informationen zum Stadtteil- und Citymanagement. Sie und ihr Team sind ab Herbst schließlich mit die ersten Betroffenen von Baulärm und Dreck, wenn der Bahnhofsplatz im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) umgebaut wird. Die Einladung zu einem Gespräch, bei dem sich die beiden Citymanagerinnen den Händlern und Wirten vorstellen wollen, nimmt sie gerne an.

Flyer liegt an vielen Stellen in der Stadt aus

2019 hatte die Politik mehrheitlich die Umsetzung des ISEK zur Neugestaltung der Innenstadt beschlossen. Bis 2027/2028 sollen die wichtigsten Veränderungen abgeschlossen sein – neben der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes sind dies unter anderem die Neugestaltung von Wilhelmplatz und Bahnhofstraße sowie die Sanierung des Schlosses mit Neuausrichtung als Treffpunkt. Unterstützt wird die Stadtverwaltung dabei ab sofort von den beiden Mitarbeiterinnen des Kölner Planungsbüros.

In dem Flyer, der an vielen Stellen in der Stadt ausliegt, wird die Aufgabenstellung der Citymanagerinnen kurz benannt: Christina Brüning und Barbara Zillgen sind die Ansprechpartnerinnen der Hückeswagener für Fragen, Ideen und Anregungen zum ISEK und bilden die Verbindung zwischen Stadtverwaltung und Bürgern. Dazu werden sie ab Mai zwei Mal in der Woche im Altstadtbüro, das im ehemaligen Hotel Zur Post eingerichtet wird, zu erreichen sein.

Dort werden Ideen gesammelt sowie Projekte konzipiert und koordiniert. „Ihre Vorschläge sind jederzeit willkommen, und für Fragen Stadterneuerungsprozess stehen wir gerne zur Verfügung. Kommen Sie vorbei“, wirbt das Duo auf dem Flyer. Anfang Februar waren die beiden Geografinnen im Planungsausschuss vorgestellt worden, seitdem sind sie bereits in der Stadt unterwegs, um sich und ihre Aufgaben vorzustellen. „Das ISEK ist die Eintrittskarte für eine Städtebauförderung“, erläutert Barbara Zillgen. „Unsere Aufgabe ist es unter anderem, die Stadt dabei zu unterstützen.“

Wer plant die anstehenden Projekte?

Zwar werden die anstehenden Projekte nicht von ihnen geplant – die Aufgabe übernehmen die Architekten und Fachplaner der Stadtverwaltung sowie externe Planer. Aber Zillgen und Brüning helfen etwa dabei, wenn die Stadt im September den nächsten Förderantrag stellen muss.

Das erste ISEK-Projekt, das umgesetzt wird, ist die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes. Ziel ist, dass im Herbst, spätestens zu Jahresbeginn damit gestartet wird. Die Citymanagerinnen kümmern sich dann zum Beispiel darum, dass Baustellenschilder aufgestellt und die Zugänge zu den gastronomischen Betrieben zugänglich sind.

„Wir übernehmen auch die Kommunikation“, sagt Christina Brüning. So bespielt das Duo die Social-Media-Kanäle der Stadt, wenn es um Neuigkeiten zu einem bestimmten Projekt oder den Bauarbeiten geht. Die Öffnungszeiten des Altstadtbüros und häufige Präsenz auch bei Veranstaltungen soll dazu beitragen, dass die Hückeswagener Hemmschwellen abbauen.

Welche Aufgaben haben die Citymanagerinnen?

Die Aufgaben der Citymanagerinnen sind vielfältig. Dazu zählt auch die Unterstützung der Verwaltung, wenn es um Anträge für Fördermittel für den Schloss-Umbau geht. So wird sich die Stadt nicht nur um Zuschüsse aus dem Regionale-2025-Topf bemühen, sondern hat auch bei der Bezirksregierung einen Antrag für europäische Fördermittel (EFRE) eingereicht.

Wichtig ist den beiden Citymanagerinnen, dass bei den Projekten die Aufwertung der öffentlichen Plätze in der Altstadt und die Erhaltung des Bestands nicht zu kurz kommen. „Die Altstadt ist ein Schatz, den es zu erhalten gilt“, stellt Barbara Zillgen klar. Aber auch den Einzelhandel und die Gastronomie wollen sie im Blick behalten und sich um dessen Anliegen und Probleme kümmern. „Aktuell sind wir dabei herauszufinden, wo der Schuh drückt“, sagt Christiane Brüning.

Zudem planen sie ein weiteres Projekt, bei dem die Hückeswagener nicht nur mitgenommen, sondern konkrete Anstöße geben sollen: den Bürgerbeirat. In diesem Gremium soll sich eine große Bandbreite unterschiedlichster Mitglieder einfinden. Bei den zwei bis vier Treffen im Altstadtbüro werden die Projekte und Bauarbeiten aus verschiedenen Blickwinkeln besprochen. „Das ist wie eine Schablone, die man über den gesamten Prozess legt“, erläutert Barbara Zillgen.

„Die Projektplaner planen zwar das Projekt, wir wollen mit dem Bürgerbeirat aber auch das lokale Wissen, die Ideen und Anforderungen mit einbeziehen.“ Die Citymanagerinnen wollen möglichst viele Akteure zusammenbringen. „Wir freuen uns auf Hinweise, Ideen, Anregungen, aber auch auf Kritik“, versichert die Diplom-Geografin.

Ansprechpartnerinnen

Barbara Zillgen: Die 41-jährige Diplom-Geografin ist in der Vulkaneifel geboren, lebt seit 20 Jahren in Köln. Im Stadt- und Regionalplanungsbüro Dr. Jansen arbeitet sie seit 13 Jahren und begleitet dabei ähnliche Projekte wie das in Hückeswagen. In Gladbeck hat sie das Quartiermanagement, in Oberhausen das Citymanagement betreut.

Christina Brüning: Die 27-Jährige aus Leverkusen hat im vorigen Jahr in Bochum ihren Masterabschluss in Geografie mit der Vertiefung auf Stadt- und Regionalplanung gemacht, seit eineinhalb Jahren arbeitet sie im Planungsbüro Dr. Jansen – zunächst als Werksstudentin, seit November als feste Mitarbeiterin.

Altstadtbüro: Die beiden Citymanagerinnen werden nach der Eröffnung des Altstadtbüros im ehemaligen Hotel zur Post, Peterstraße 2, dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 19 Uhr zu erreichen sein. Ihre E-Mail-Adresse zukunft@altstadtbuero.de ist bereits freigeschaltet.