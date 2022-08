Carport in Winterhagen steht in Flammen

Feuerwehreinsatz

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr wurde um 6.42 Uhr alarmiert. Archivfoto: Roland Keusch © Roland Keusch (Symbol)

Bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, wurden sieben Anwohner verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Von Heike Karsten



Winterhagen. Einem aufmerksamen Nachbarn ist es wohl zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist. Er bemerkte am späten Samstagnachmittag den Brand in einem Carport in Winterhagen, der unmittelbar an ein Wohnhaus grenzt, und informierte umgehend die Eigentümer. Bei dem Versuch der Anwohner, das Feuer eigenständig zu löschen, wurden sieben Menschen verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Der Löschzug Stadt der Hückeswagener Feuerwehr und die Löschgruppe Straßweg rückten nach der Alarmierung um 17.32 Uhr zu dem Brand in Winterhagen aus. Insgesamt fünf Strahlrohre für Wasser und Schaum, eine Drehleiter sowie zwölf Atemschutzgeräte kamen bei dem Löschvorgang zum Einsatz. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.



„Wir haben noch das Gebäude mit CO-Warnern überprüft“, berichtete Einsatzleiterin Silke Lemmen. Damit soll eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in dem angrenzenden Wohnhaus ausgeschlossen werden. Aufgrund der sieben gesundheitlich betroffenen Personen wurde vom Oberbergischen Kreis der sogenannte Massenanfall von Verletzten (MANV) ausgerufen. Ebenso kam der „Abrollbehälter (AB) Atemschutz“ des Kreises zur Einsatzstelle, der einsatzbereite Atemschutzgeräte bevorratet.



Durch den Austausch der gebrauchten Geräte waren die Löschgruppen nach dem Löscheinsatz direkt wieder einsatzfähig ausgestattet.



Die Brandursache war nach Ende des Einsatzes am Samstagabend noch unklar und muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.