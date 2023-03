Bürgermeister tauschen sich aus

Dietmar Persian, Marion Lück und Burkhard Mast-Weisz (v. l.) vor dem Haus Kleineichen in Hückeswagen.

Marion Lück, Dietmar Persian und Burkhardt Mast-Weisz trafen sich.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Regelmäßig treffen sich die Bürgermeister von Hückeswagen, Wermelskirchen, Radevormwald und Remscheid zu einem interkommunalen Austausch über aktuelle Themen. Wie in dieser Woche im Haus Kleineichen in Hückeswagen. Zu Gast waren Marion Lück aus Wermelskirchen, Dietmar Persian aus Hückeswagen als Gastgeber und Hausherr sowie Oberbürgermeister Burkhardt Mast-Weisz aus Remscheid.

Üblicherweise ist auch Bürgermeister Johannes Mans aus Radevormwald bei disesem Austausch mit dabei, der diesmal aber leider verhindert war, heißt es in einer Pressemitteilung der Schloss-Stadt.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs war die Vorsorge für den Klimawandel. Es wurde über die aktuellen Entwicklungen zum Beispiel beim Hochwasserschutz, aber auch bei anderen Themen, die durch den Klimawandel auch auf die Städte im Bergischen zukommen, gesprochen.

„Klar ist, dass diese Herausforderungen nicht von jeder Stadt einzeln, sondern regional angegangen werden müssen. Die Bürgermeister wollen daher weiter zu diesem Thema im Austausch bleiben“, kündigt die Stadtverwaltung gemeinsam an.

Was sind die Probleme beim Offenen Ganztag?

Angesprochen wurde auch die Entwicklung bei der Offenen Ganztagsschule und den Kindergärten. Hier sehen alle drei bergischen Städte das Problem des fehlenden Personals, um die gewünschte Betreuung sicherstellen zu können.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung war ein Thema bei diesem Austausch. Alle drei Kommunen sind dabei an der Entwicklung des Gewerbegebiets „Gleisdreieck“ interessiert, hier wurde der aktuelle Sachstand besprochen.

Das DOC in Lennep wolle man als gemeinsame Chance nutzen

Auch die Entwicklungen durch den neuen Interessenten für das DOC in Remscheid-Lennep waren Thema des Gesprächs. Man war sich einig, dass man die gemeinsame Chance für die Region nutzen wolle. Aber es müssten negative Wirkungen auf den örtlichen Einzelhandel in der Region möglichst durch einen entsprechenden Angebotsmix im geplanten DOC vermieden werden.

Schließlich war auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ein Thema bei der Bürgermeisterbesprechung. Die Machbarkeitsstudie für einen parallelen Fahrrad- und Schienenverkehr auf der Balkantrasse wird von allen drei Städten unterstützt. Verbesserungen bei der Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade in Richtung Rheinschiene aber auch untereinander, werden in allen Kommunen als vordringlich angesehen.

„Die Beteiligten waren sich einig, dass man auch in Zukunft in regelmäßigem Austausch über aktuelle Themen bleiben möchte“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Hückeswagen.