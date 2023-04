Bürgermeister Persian: „Das Schloss muss dauerhaft erhalten bleiben“

Bürgermeister Dietmar Persian wirbt dafür, an den Plänen für den Schloss-Umbau festzuhalten. In den Brandschutz und die Barrierefreiheit muss ohnehin viel Geld gesteckt werden, mit den Plänen für eine „offenes“ Schloss gibt es aber viele Fördermittel von Bund, Land und sogar der EU.

Bürgermeister Dietmar Persian über die kommenden Millionen-Investitionen in der Schloss-Stadt - und wie sie finanziert werden könnten.

Das Gespräch führte

Stephan Büllesbach

Herr Persian, momentan scheint es der Stadt so zu ergehen wie mitunter Privatleuten: Erst geht die Waschmaschine kaputt, dann der Fernseher und direkt danach das Auto. Übertragen auf die Stadt heißt das: Hauptschul-Turnhalle, Mehrzweckhalle, neue Feuerwache, das Schloss und jetzt auch noch das Bürgerbad – seit geraumer Zeit haben die Hückeswagener das Gefühl, dass es am Ort nur noch um die Sanierung maroder Gebäude geht. Sehen Sie das auch so?

Dietmar Persian: Gebäude und andere Infrastruktur haben einen Lebenszyklus, genauso wie die Waschmaschine zu Hause. Da viele Gebäude in den 60er und 70er Jahres des vergangenen Jahrhunderts gebaut worden sind, kommt da jetzt ein hoher Sanierungs- und Neubaubedarf auf unsere Gesellschaft zu – und das nicht nur in Hückeswagen, sondern bei fast allen Kommunen, Ländern und dem Bund. Da ist es wichtig, genau zu schauen, was wir brauchen und in welchem Umfang bzw. Standard. Bei Gebäuden etwa im Schul- oder Feuerwehrbereich sind hier bauliche und technische Standards einfach gegeben. Bei unserem Schwimmbad besteht Gestaltungsspielraum und wir müssen schauen, was unsere Stadtgesellschaft braucht und was wir alle bereit sind, dafür aufzubringen.

Rechnet man nur die wichtigsten Sanierungs- und Baumaßnahmen zusammen, kommt man locker auf 60 Millionen Euro. Vieles, zum Beispiel beim Schloss, wird durch Fördermittel gedeckt. Aber Summen in dieser Größenordnung und vor allem die Vielzahl der anstehenden Arbeiten machen den Menschen in der Stadt Angst. Können Sie das verstehen?

Persian: Wir leben in einer Zeit, die alle Menschen verunsichert. Da sind die Herausforderungen innerhalb der Kommune nur ein Teil dessen, was Sorgen oder gar Angst bereiten kann. Wir müssen bei unseren Entscheidungen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben – andererseits wichtige Aufgaben gestalten und dürfen unsere Zukunft nicht behindern oder Chancen ungenutzt lassen. In der Veränderung liegen auch immer Möglichkeiten für Entwicklung. Es ist entscheidend, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen.

Die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre wird schwierig. Vor Ort muss entschieden werden, was wir uns leisten müssen und was wir uns leisten wollen.

Irgendwie folgt eine Hiobsbotschaft auf die andere. Der fehlende Rettungsweg und der mangelhafte Brandschutz im Schloss, in der Mehrzweckhalle sind kaum Zuschauer bei Wettkämpfen zugelassen, die Feuerwehrgerätehäuser in Herweg und Straßweg müssen saniert, wenn nicht gar komplett neu gebaut werden, für die OGS-Betreuung in Wiehagen muss ein Neubau her, und jetzt stehen die Eckdaten für die Bürgerbad-Sanierung bzw. einen -Neubau fest, die so manchen schockiert haben dürften. Wie will, wie kann eine Stadt wie Hückeswagen das stemmen?

Persian: Es ist wichtig, ehrlich zu sein. Dazu gehört, dass wir aus meiner Sicht keine leichten Jahre vor uns haben. Das geht auch nicht ohne zusätzliche finanzielle Belastungen, und es spielen wirtschaftliche Faktoren eine Rolle, die wir heute nicht absehen können. Aber wir sind eine starke Volkswirtschaft, und die Menschen in diesem Land haben oft bewiesen, dass sie was leisten können und solidarisch sind. Das liegt unserem Staatssystem zugrunde, und damit werden wir auch die Zukunft meistern.

Ein Privatmensch würde angesichts der Vielzahl an Baustellen „an seinem Haus“ wohl nur noch die Finger heben, weil er nicht mehr in der Lage wäre, das alles zu bezahlen. Wie will die Stadt das hinbekommen?

Persian: Die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre wird schwierig. Wir haben durch das Haushaltssicherungskonzept (HSK) getan, was vor Ort möglich ist, und stehen jetzt vor der Situation, dass das künftig nicht mehr ausreicht. Es wird sehr stark davon abhängen, wie die staatliche Mitfinanzierung der kommunalen Aufgaben erfolgt. Bei uns vor Ort muss entschieden werden, was wir uns leisten müssen und was wir uns als örtliche Gemeinschaft leisten wollen. Davon hängt dann ab, welche Mehrbelastung über die kommunalen Steuern finanziert werden muss.

Hückeswagen ist weiterhin im HSK. Kann die Stadt angesichts der Vielzahl an „Baustellen“ mit Millioneninvestitionen überhaupt, wie vorgesehen, im nächsten Jahr den Haushaltsausgleich schaffen?

Persian: Für 2024 ist der Ausgleich unser Ziel, und heute – aktuell haben wir am vergangenen Mittwoch die Genehmigung des Haushaltes 2023 vonseiten des Oberbergischen Kreises erhalten – gehe ich davon aus, dass wir das auch schaffen.

Wie sieht’s dann – Stand jetzt – für 2025 und die Folgejahre aus? Besteht die Gefahr, dass die Schloss-Stadt wieder ins HSK abrutschen wird?

Persian: Die Zukunft ist an vielen Stellen noch unklar, daher kann diese Situation nicht ausgeschlossen werden. Es gibt viele Belastungen, aber entlastende Faktoren sind ebenfalls möglich. So hängt es etwa an weiteren Entscheidungen über Finanzierungsmittel des Landes und des Bundes. Auch Förderkulissen werden politisch zu beschließen sein und sind einfach noch nicht bekannt. Daher bleibt es spannend in der Haushaltsplanung. Positiv ist jedenfalls die sich weiter sehr gut entwickelnde Gewerbesteuer.

Blicken wir mal aufs Bürgerbad. Kurz nach der endgültigen Schließung Anfang 2021 war die Rede von 1,6 Millionen Euro an Sanierungskosten, die Eckdaten der beiden Gutachten gehen vom 5- bis 13-Fachen aus. Bleibt es dabei, dass Verwaltung und Politik ihr Hauptaugenmerk auf das Hückeswagener Hallenbad richten?

Persian: Das Hallenbad hat in der Bevölkerung, im Stadtrat und in der Verwaltung absolute Aufmerksamkeit. Nachdem wir zuerst davon ausgegangen sind, dass kleinteiligere Sanierungen ausreichen, so sind wir heute – leider – klüger und müssen der Herausforderung ins Auge sehen. Es ist keine einfache Entscheidung und wir müssen schauen, was Hückeswagen braucht und was wir am Ende auch finanzieren können.

Gibt es Möglichkeiten, bei der Sanierung oder einem Neubau an Fördermittel zu kommen?

Persian: An dem Thema sind wir immer dran. Aktuell gibt es leider keine Förderungen, die uns einen erheblichen Teil der Kosten abfedern würden. Aber auch hier stehen neue Förderprogramme an und wir hoffen darauf.

Das Schloss ist prägend für die ganze Stadt, nicht nur in geschichtlicher Hinsicht.

Vor zwei Jahren war eine Crowdfunding-Aktion fürs Bad ins Gespräch gebracht worden – was halten Sie heute davon?

Persian: Es ist toll, wie viele Menschen hinter dem Bad in Hückeswagen stehen, und jeder Euro hilft. Einen entscheidenden Einfluss kann eine solche Aktion bei den bekannten Investitionssummen aber eher nicht haben.

Sehen Sie die Gefahr, dass angesichts der großen Kosten für ein „neues“ Bad – wie immer das auch aussehen mag – die Politik ein anderes Projekt „beerdigen“ wird? Etwa aus dem Bereich des ISEK.

Persian: Wir sind im intensiven Austausch. Und natürlich höre auch ich immer wieder, was in der Stadt gesprochen wird. Da gibt es manchen, der der Meinung ist, wir sollten uns von der Sanierung und Umbau des Schlosses oder den Maßnahmen am Bahnhofsplatz verabschieden und besser das Geld ins Bad stecken. Ich kann diese Gedanken gut verstehen. Sie machen deutlich, wie wichtig den Hückeswagenern und auch mir ein gutes Hallenbad ist. Aber es wäre zu kurzsichtig gedacht. Wir haben eine große Verantwortung für unser wichtigstes Gebäude in der Stadt und wollen und müssen es dauerhaft erhalten. Das Schloss ist prägend für die ganze Stadt, nicht nur in geschichtlicher Hinsicht. Und auch hier gilt, dass der Zahn der Zeit an diesem Gebäude genagt hat und es dringend eine grundsätzliche Sanierung braucht. Und gleichzeitig wollen wir eine ganz neue Nutzung: Die Büroflächen für die Verwaltung werden deutlich reduziert, und das Schloss wird für viele in unserer Stadt geöffnet. Das wird zugegebenermaßen nicht billig – aber wir haben die große Chance, dass uns Berlin, Düsseldorf und auch Brüssel dabei finanziell erheblich unterstützen. Daher kann ich nur dafür werben, an den beschlossenen Maßnahmen am Schloss und in der Innenstadt unbedingt festzuhalten. Wir haben sie gemeinsam entwickelt, um die Lebensqualität in Hückeswagen zu erhalten und die Innenstadt zu stärken.

Hintergrund

Betriebsausschuss: Die Politik stimmt in der Sitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad am Donnerstag, 13. April, 17 Uhr, im Heimatmuseum darüber ab, ob es eine erste Richtungsentscheidung zum Bürgerbad gibt. Die Verwaltung schlägt vor, auf eine Sanierung zu verzichten und für die Ausgestaltung eines Neubaus einen Arbeitskreis einzurichten.

Stadtrat: In der Ratssitzung am Dienstag, 18. April, fällt die endgültige Entscheidung. Beginn ist um 17 Uhr in der Aula der Löwen-Grundschule.