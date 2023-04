Bürgermeister Dietmar Persian wird nicht mehr kandidieren

Hückeswagen. Es war zwar keine Bombe, die am Abend zum Ende der Hückeswagener Ratssitzung platzte. Dafür hatten einige Politiker in den vergangenen Wochen das „Geheimnis“ schon ausgeplaudert. Aber für so manchen in der Aula der Löwen-Grundschule war es dann doch eine kleine Überraschung: Bürgermeister Dietmar Persian wird nicht noch einmal für das Amt des Verwaltungschefs kandidieren.