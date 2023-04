Hallenbad: Politik für Neubau - höhere Steuern wahrscheinlich

Ein Arbeitskreis soll die Ausgestaltung erarbeiten – Kämmerin sieht Finanzierungsbedarf.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Schloss-Stadt soll ein neues Hallenbad bekommen. Das entschied die Politik am Donnerstagabend einstimmig in der Sondersitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad im Heimatmuseum. Auch die Grünen stimmten zu, nachdem sie bei der vorhergehenden Abstimmung noch dagegen gestimmt hatten, die Planungen für die Sanierung des fast 50 Jahre alten Schwimmbads im Brunsbachtal zu den Akten zu legen.

Fest steht auch, dass möglichst umgehend ein Arbeitskreis aus Vertretern verschiedener Institutionen gebildet wird, der die Größe und Ausstattung des neuen Hallenbads ausarbeiten soll. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 18. April, 17 Uhr, in der Löwen-Grundschule. Zuhörer sind willkommen.

Zu Beginn der Sondersitzung erläuterte Bürgermeister Dietmar Persian die Verwaltungssicht, warum eine Sanierung des bestehenden Gebäudes nicht sinnvoll ist: „Das ist finanziell nicht machbar, und es gibt Zweifel, dass die angestrebten erheblichen Energieeinsparungen realisierbar sind.“ Daher sollte hinter den Sanierungsplänen ein Haken gemacht und der Blick nach vorne gerichtet werden. „Wir wollen ein neues Bad im Brunsbachtal bauen. Und der Arbeitskreis soll sich darauf verständigen, was wir dafür brauchen.“

Es sei die Auffassung im Rat und in der Bevölkerung, dass Hückeswagen ein Hallenbad brauche – für die Stadt, für die Vereine, für die Kinder und Jugendlichen sowie für die Familien, betonte Persian. Daran müsse gemeinsam hart gearbeitet werden. „Es muss aber auch allen klar sein, dass das ein dickes Brett sein wird“, stellte der Bürgermeister klar und legte den Fokus dabei vor allem auf die Finanzierung.

Die große Sorge ist, dass wir Gefahr laufen, dass der finanzielle Rahmen gesprengt wird.

Bedenken äußerte Andreas Wurth von den Grünen. Die entscheidende Frage sei, welche finanziellen Möglichkeiten die Stadt habe. „Die große Sorge ist, dass wir Gefahr laufen, dass der finanzielle Rahmen gesprengt wird“, sagte er. Dann bekomme Hückeswagen nur ein Bad mit dem Nötigsten.

Für Persian war das „eine berechtigte Frage. Wir müssen herausfinden, was uns das Bad auch auf Dauer kosten wird“. Auf jeden Fall werde die Verwaltung auf die Suche nach möglichen Fördertöpfen gehen. „Die sind aber momentan begrenzt“, betonte er. Ziel bleibt es weiterhin, dass bei den Energiekosten dank moderner Technik eine Reduzierung um die Hälfte angepeilt wird. Derweil gab Michaela Garschagen, die Betriebsleiterin des Bürgerbads, zu bedenken: „Die Kosten sind nicht kalkulierbar, solange wir den Umfang des Neubaus und seine Ausstattung nicht kennen.“

Das Hallenbad war seit jeher ein Zuschussgeschäft für die Stadt. Zurzeit werden jährlich etwa 800 000 Euro aus dem städtischen Haushalt ins Bad transferiert. Stadtkämmerin Isabel Bever warf die Frage in den Raum: „Was können wir uns leisten?“ Und gab sich die Antwort selbst: „Nichts!“ Um sofort anzufügen: „Wenn wir keine Anhebung der Grundsteuer B in Erwägung ziehen.“ Sie warnte denn auch gleich: „Die Hückeswagener werden für ein neues Bad zahlen müssen.“ Das werde nicht einfach, zumal die Belastungen für die Gesellschaft in den nächsten Jahren nicht weniger werden würden. „Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, welche Belastungen für die Hückeswagener möglich sind.“

Mit Blick auf den noch zu bildenden Arbeitskreis riet Jörg von Polheim (FDP) davon ab, „darin alles auf die lange Bank zu schieben“. Vielmehr müsse schnell gehandelt werden. „Denn das Bad fehlt an allen Ecken und Enden – vor allem den Kindern und Vereinen.“ Der FDP-Fraktionschef regte daher an, dass der Arbeitskreis schon bis zur Ratssitzung am 6. Juni zu einem endgültigen Ergebnis kommt, damit in der letzten Sitzung vor den Sommerferien über die Größe und Ausstattung des künftigen Hallenbads abgestimmt werden kann.

Wie teuer wäre der Neubau?

Neben Thomas Nebgen, einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH und Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS), positionierte sich auch die SPD bereits mit Blick auf den Umfang: „Wir brauchen einen familienfreundlichen Neubau“, forderte Tobias Wachs. Von den Gutachtern wurde die große Lösung – Stand jetzt – mit einem Kostenrahmen von etwa 15 Millionen Euro beziffert.

Nebgen forderte von der Verwaltung „klare Vorgaben“ für den finanziellen Rahmen des Neubaus. Erst dann könne im Arbeitskreis sinnvoll über Größe und Ausstattung des künftigen Hallenbads gesprochen werden. Dem wollte der Bürgermeister aber nicht folgen. So werden voraussichtlich erst die Ideen und Wünsche zusammengestellt, aus denen sich dann der Umfang des künftigen Bads ergeben wird.

Arbeitskreis

Ziel: Der Arbeitskreis soll ermitteln, welche Größe und Umfang das neue Hallenbad haben soll – ob es nur ein Bad für Vereins- und Schulschwimmen oder ein großes Familienbad (ähnlich wie bisher) werden soll. Auch sollen Ideen und Wünsche für die Ausstattung gesammelt werden.

Vertreter: Dem Arbeitskreis sollen Vertreter aller Fraktionen, der Bürgerbad gGmbH, der Frühschwimmer, des Stadtsportverbands, der DLRG, des Arbeitskreises Inklusion, der Kämmerei und des Gebäudemanagements sowie Bürgermeister Dietmar Persian und Bad-Betriebsleiterin Michaela Garschagen angehören.

Zeitschiene: Das Gremium soll sich, ein entsprechender Ratsbeschluss vom 18. April vorausgesetzt, umgehend zusammenfinden. Möglicherweise soll es schon eine Empfehlung für die letzte Ratssitzung vor den Sommerferien am 6. Juni geben. Dieses Ziel hält Persian jedoch für sehr ambitioniert.