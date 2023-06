Die Schulbushaltestelle ist nun Geschichte

Die Schulbusse müssen demnächst wo anders halten. Grund dafür ist die neue Feuerwache.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Auch wenn die Kinder der Löwen-Grundschule von den Schulbussen bis vor das Portal des Neubaus chauffiert worden waren, wurde die Schulbushaltestelle im Brunsbachtal nahe des Stadtparks doch bis vorige Woche hin und wieder noch genutzt.

Doch jetzt wurde die Haltestelle aufgelöst: Am vergangenen Dienstag waren zwei Mitarbeiter des Bauhofs damit beschäftigt, die Drängelgitter am Rand des Bürgersteigs sowie die Schilder zu demontieren und das Pflaster in diesem Bereich zu erneuern.

Künftig werden sämtliche Schulbusse am Neubau der Löwen-Grundschule halten, was mit der künftigen neuen Feuerwehrwache zu tun hat. Denn: „Die Alarmausfahrt wird nach hinten herausführen, also auf die Straße im Brunsbachtal“, erläutert Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements. Daher dürfen dort keine Fahrzeuge halten, wenn die Feuerwehrwagen ausrücken.

Der Neubau des Feuerwehrhauses rückt näher: In zwei, drei Wochen soll der Auftrag für den Generalunternehmer erteilt werden, bestätigt Klewinghaus. Der Abriss des vorhandenen Gebäudes an der Bundesstraße, Ruhmeshalle, soll nach den Sommerferien erfolgen. Einen Termin gibt es noch nicht.