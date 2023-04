Brot und Brötchen gab es immer schon beim „Polm“: Hier backt der Ur-Ur-Ur-Enkel

Bäckerei von Polheim kann in diesem Jahr ihr 225-jähriges Bestehen feiern.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Märchen beginnen oft mit der Einleitung „Es war einmal…“. So könnte auch die Geschichte der von Polheims beginnen, denn es war einmal ein junger Bäckergeselle, Peter Caspar von Polheim, den es der Liebe wegen nach Hückeswagen zog. Die holde Maid nannte sich Augustina Heupel und 1839 begann ihre gemeinsame Geschichte. Denn der junge Peter Caspar aus der Tuchmacherstadt Lennep brachte ein besonderes Talent mit. Ein Talent, das bis in die Gegenwart die Gaumen der Hückeswagener erfreut. Peter Caspar von Polheim, der Ur-Ur-Ur-Großvater von Jörg von Polheim ist der Begründer der gleichnamigen Bäckerei.

+ Stehen schon in den Startlöchern: Jörg von Polheim als Kind (vierter von rechts) mit seinem Großvater Hermann. Rechts außen Vater Leberecht und Großtante Sophie (weiße Strickjacke, Erste von links). © von Polheim

„Seit jeher kauften die Hückeswagener bei „Polm“ ihr Brot“, erzählt der Ur-Ur-Ur-Enkel. In seiner weißen Bäckeruniform sitzt Jörg von Polheim, Jahrgang 1959 entspannt in der gemütlichen Wohnküche seines Elternhauses an der Kölner Straße. „Doch warum es „Polm“ hieß, das ist leider nicht überliefert. Es war wohl eine Art Verballhornung auf von Polheim.“ Überliefert ist dafür das Rezept des beliebten Nullbrotes, das von Vater zu Sohn weitergegeben wurde.

Plötzlich stand Augustina mit sechs Kindern und einer gutgehenden Bäckerei allein da.

Im Jahr 1815 verschwand der Begründer spurlos auf einer Reise nach Sachsen, erinnert sich Jörg von Polheim. „Plötzlich stand Augustina mit sechs Kindern und einer gutgehenden Bäckerei allein da.“ Kurzerhand nahm die resolute Frau die Dinge selbst in die Hand.

Mitte des 19. Jahrhunderts erwarb die Familie in der Kölner Straße 33, heute Nummer neun, das im Rohbau befindliche Haus des Friseurmeisters Franz Wolf. „Die Backstube war zunächst im Keller angesiedelt“, erzählt der Nachfahre. 1910 wurde das Backhaus auf dem Hinterhof erbaut, für knapp 5 000 Reichsmark.

Die Polheim-Kinder sind von klein auf mit dem Handwerk vertraut. Auch die Frauen der Familie packen kräftig mit an. So meistern nach dem Tod der Eltern sowie in und nach der Zeit des Ersten Weltkrieges die drei Polheim-Schwestern Sophie, Clara und Laura die oft anstrengende Arbeit. Schwierigkeiten trotzt sie, auch wenn die Arbeitslosen Ur-Großtante Sophie schonmal ein „Haben wir kein Geld mehr, kaufen wir kein Brot mehr“ hinterherriefen. „In Zeiten, als die Männer zum Kriegsdienst eingezogen wurden, war es nichts Ungewöhnliches, dass Frauen im Handwerk vertreten waren.“

+ Gründervater Peter Caspar von Polheim mit Ehefrau Augustina Heupel. © von Polheim

Die von Polheims brennen nicht nur für ihr Handwerk, auch Politik und Sport stehen hoch im Kurs. So stieß Ur-Großvater Alexander 1881 beim Berliner Reichstag eine Unfallversicherung für Arbeitnehmer an und stellte einen Raum seines Hauses an der Kölner Straße für damals verbotene Versammlungen des Arbeiter-Bildungsvereins zur Verfügung. Zudem war er als ATV-Mitglied der Begründer der Turnerfeuerwehr und somit der erste Stadtbrandmeister.

Ein Bonmot reiht sich an Bonmot innerhalb der Familie. Von Tante Tilla und „ihren möblierten Herren“ bis zu Großvater Hermann, der nach seinem Rückzug aus der Bäckerei gerne vom Fenster seines Hauses, in Gesellschaft seines Dackels, ein Pläuschchen mit den Passanten hielt. „In unserer Familie werden Geschichten, Begebenheiten und Anekdötchen von Generation zu Generation weitergegeben. So sind nicht nur wichtige Dokumente, sondern auch der 1798 auf Peter Caspar ausgestellten Gesellenbrief erhalten.“

Jörg von Polheim ist neben seiner täglichen Arbeit in der Backstube dem politischen Engagement des männlichen Zweiges treu geblieben. „Nur an die sportlichen Erfolge meines Vaters Leberecht reiche ich als ATV-Vorsitzender nicht heran“, verrät er lachend. Wohl aber an die Fortsetzung der 225-jährigen Polheim´schen Tradition. „Für das Jubiläum im Mai haben wir einige Aktionen in und um unsere Bäckerei geplant.“

Jubiläum

Gründervater: 1798 gründete der Lenneper Peter Caspar von Polheim seine Bäckerei. 1839 eröffnete „Polm“ sein Geschäft an der Marktstraße.

Aktionen: Ab Dienstag, 2. Mai, bieten von Polheims zwei neue Brotsorten, „Lebe-Recht“ und die „Braumeisterkruste“ in ihrem Sortiment an.

Am Mittwoch, 3. Mai, wird dann im „Backbus“ gemeinsam mit Hückeswagener Kindergarten-Kindern gebacken.