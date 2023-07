Bergischer Feierabendmarkt lockt mit Leckereien in die Schloss-Stadt

Donnerstag ab 17 Uhr lädt Hückeswagen zum Bummeln und Schlemmen ein. Das wird alles geboten.

Hückeswagen. Am morgigen Donnerstag, 6. Juli, ab 17 Uhr ist in Hückeswagen wieder der Bergische. Das wartet auf die Besucherinnen und Besucher in der Schloss-Stadt eine bunte Mischung von Ständen, die zum Bummeln und Verweilen einladen. Torsten Kemper von der Stadtverwaltung schreibt: „In dieser Woche sind in Hückeswagen die folgenden Stände dabei: Rodenko Radosevic mit Brat- und Currywurst, Pommes und Burgern auch vom Wild; Ritas Weinlädchen mit Wein und Sekt; Knödelfein mit Knödel; Sandra Pinheiro-Boidanidis mit Portugiesischen Spezialitäten; Ausgewogen unverpackt mit veganen Speisen und Süßigkeiten; Str´Eat Burger mit Burgern und Pommes; Hans-Dieter Reeh mit Wein; Lunchtime #26 mit Bratkartoffelnn, Pfeffersoßen, Hollandaise; Hospizgruppe Hückeswagen mit Waffeln und Notfalldosen; Schmecker und Lecker mit Backfisch, Kibbeling, Calamares und Pommes; Stefan Cygon mit Schmuck; Uta Krüger mit Energetix, Schmuck und Wellness; Steine-Ankauf Hauer mit LEGO-Spielwaren; THW Hückeswagen mit Getränken; Melanie Geppert mit veganer Naturkosmetik und therapeutischen Ölen; Runkelrübchen mit frischem Gemüse und Salaten; Jelena Bördgen mit Vorstellung Thermomix und Kostprobe Eiscafé.“

DJ Blasberg sorge für die musikalische Unterhaltung der Veranstaltung. „Die Veranstalterinnen vom Stadtmarketing Hückeswagen hoffen auf gutes Wetter und freuen sich auf viele Gäste auf der Bahnhof- und Islandstraße.“

Der Bergische Feierabendmarkt findet reihum in den Städten Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Burscheid statt. Kemper schreibt: „Jede Stadt hat eigene individuelle Stände und Angebote, aber es gibt auch einige Händler, die in allen vier Städten präsent sind.“

Torsten Kemper ist der Meinung: „Und das Tolle ist: Alle Städte liegen an der Balkantrasse und können einfach per Fahrrad oder E-Bike erradelt werden. Also schwingt euch aufs Rad und fahrt jeden Donnerstag zu einem der Märkte!“

www.hueckeswagen.de