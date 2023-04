Hückeswagener Bankkauffrau wird zum Reality-TV-Star

Beziehung mit Legat: Sarah Liebich stand für das TV-Format „Temptation Island“ vor der Kamera.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Wer eine Beziehung mit dem Sohn eines Prominenten eingeht, darf die Öffentlichkeit nicht scheuen. Das gilt auch für Sarah Liebich, die seit 2019 mit Nico Legat, dem Sohn von Ex-Fußballer und Reality-Star Thorsten Legat aus Wermelskirchen, liiert ist. Als die Anfrage zu der Teilnahme an der Reality-Show „Temptation Island“ kam, in der die Treue von vier Paaren auf eine harte Probe gestellt wird, mussten natürlich beide Partner damit einverstanden sein.

Die Hückeswagenerin kannte das Format schon aus vorherigen Staffeln. „Ich wusste, dass Nico in der Reality-Branche Fuß fassen möchte. Deshalb haben wir uns das durch den Kopf gehen lassen“, sagt die 24-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zwiespältige Gefühle machten sich damals bei ihr breit. „In der Sendung wird ja die Treue getestet und man setzt seine Beziehung in gewisser Weise aufs Spiel“, sagt die Bankkauffrau. Ihr war das Risiko, dass sie dabei eingeht, durchaus bewusst – zumal ihr Freund in vorherigen Beziehungen nie treu gewesen war.

„Und da wir kurz vor der Corona-Pandemie zusammengekommen sind, hatten wir auch nicht viele Gelegenheiten zum Weggehen und Feiern“, fügt Sarah Liebich hinzu.

Wie ist das Konzept von Temptation Island?

Genau das ist Teil des Konzepts: Die Paare werden voneinander getrennt und leben zwei Wochen in verschiedenen Luxusvillen zusammen mit zwölf attraktiven Begleitern des jeweils anderen Geschlechts, die nichts unversucht lassen, die Teilnehmer zu verführen.

In der ersten Folge, die am 30. März ausgestrahlt wurde, vergoss Sarah Liebich beim Abschied von ihrem Partner dann auch ein paar Tränen. „Wir waren in unserer Beziehung nie länger voneinander getrennt. Mir wurde da erst richtig bewusst, dass es nun losgeht“, erinnert sie sich an den Beginn der Dreharbeiten im sonnigen Portugal im vorigen Sommer.

Die kommenden zwei Wochen liefen die Kameras 24 Stunden am Tag mit, was die Hückeswagenerin aber schnell ausblenden konnte.

Man steht schon unter einer gewissen Spannung.

Aufwendige Vorbereitungen hatte das Paar nicht getroffen. Natürlich hatte die Mitarbeiterin der Volksbank im Bergischen Land ihren Arbeitgeber über die Teilnahme an dem TV-Format informiert und sich für diese Zeit freigenommen.

Mit einem entspannten Urlaub könne man diese zwei Wochen trotz Meer, Sonne, Luxusvilla mit Pool und Partystimmung allerdings nicht vergleichen, betont Sarah Liebich: „Man steht schon unter einer gewissen Spannung.“

In ihrem „normalen“ Leben geht es ruhiger zu. Neben dem Beruf als Bankkauffrau geht die 24-Jährige mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio und kümmert sich um ihren gut einjährigen Hund. Auch Mode zählt zu den Leidenschaften der Blondine, weshalb sie sich für den Auftritt vor der Kamera nicht neu einkleiden musste. „Ich bin ein Fashion-Junkie und habe relativ viele Sachen im Schrank“, berichtet sie lachend.

Erste Rückmeldungen habe sie nach Ausstrahlung der ersten Folgen im Online-Streaming auch schon erreicht. Bekannte und Kollegen seien teilweise überrascht gewesen, sie im Fernsehen zu sehen. In den Kommentaren in den sozialen Medien wurde auch öfter gefragt, wo Hückeswagen eigentlich liegt.

„Normalerweise sind es Stadt-Menschen, die an solchen Reality-Formaten teilnehmen“, bemerkt Sarah Liebich. Dass ein Paar „vom Dorf“ sich unter die Reality-Stars mischt, sei eher die Ausnahme.