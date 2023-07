Bever hat „sehr gute“ Badequalität

Hückeswagen. Bei einer Wassertemperatur von ungefähr 24 Grad lässt es sich an diesem Wochenende gerade in der Bever-Talsperre gut aushalten, sollen die Temperaturen doch heute, Samstag, und morgen, Sonntag, auf heiße 30 Grad klettern. Entsprechend voll dürfte es am Ufer und im Wasser werden. Eine weitere gute Nachricht: Die Badewasserqualität ist weiterhin „sehr gut“. Das geht aus der vorigen Messung des Kreisgesundheitsamts vom 26. Juni hervor. Das entnimmt zwischen Mai und September einmal im Monat in drei Metern Tiefe Wasserproben, allerdings nur an den vier ausgewiesenen Badestellen im westlichen Bereich der Bever – an der „Zornige Ameise“, in Käfernberg sowie an den Campingplätzen I und II.