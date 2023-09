„Aufrunden bitte“ bringt 1200 Euro für Feuerwehr

Kunden des Kobeshofener Fleischmarkts konnten Betrag hinter dem Komma ihrer Rechnung aufrunden.

Hückeswagen. Im Frühjahr war die DLRG-Ortsgruppe in den Genuss einer größeren Spende durch die Fleischwaren Blumberg GmbH aus Kobeshofen gekommen, jetzt überreichten Geschäftsführer Thorsten Quabeck und Vertriebsmitarbeiterin Iris Kniese 1200 Euro an die Freiwillige Feuerwehr.

Bei der Aktion „Aufrunden bitte!“ an den Kassen des Kobeshofener Fleischmarkts waren in den vergangenen Wochen 600 Euro zusammengekommen. Die Geschäftsführung verdoppelte die Summe, so dass 1200 Euro zur Verfügung standen. Inhalt der Aktion war, dass die Kunden den Betrag hinter dem Komma ihrer jeweiligen Rechnung freiwillig zugunsten der Feuerwehr Hückeswagen aufstocken konnten.

„Schon immer können wir auf die Unterstützung und Förderung durch das ortsansässige Unternehmen zählen“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus, der mit Stadtbrandinspektor Karsten Binder die Spende entgegennahm. Über die Spende aus Kobeshofen zeigten sich die beiden Feuerwehrmänner überwältigt und bedankten sich bei allen Kunden, die an der Aktion „Aufrunden bitte!“ teilnahmen. Die gesamte Summe soll nun für die Nachwuchsarbeit eingesetzt und zu gleichen Teilen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt werden. büba