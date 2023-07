Trampolin-Training unter neuem Namen

Ein Teil der Trampolinturner beim ersten Training in der ATV-Halle unter dem neuen Vereinsnamen.

Die frisch gewechselten Turnerinnen und Turner gaben ihre Premiere beim ATV.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Neugierde war deutlich spürbar. Bei den Verantwortlichen, wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene wohl zum ersten Training nach der Sommerpause kommen würden. Und bei den Turnerinnen und Turnern, wie denn die neue Trainingshalle aussehen mochte. Denn für alle war eines neu: Die Trampolinturner, die fast 28 Jahre erfolgreich für den TV Winterhagen an den Start gegangen waren, hatten sich zum 1. Juli dem ATV Hückeswagen angeschlossen. Nun wurde erstmals in dessen vereinseigener Halle auf dem Fürstenberg trainiert.

„Es war ein stetes Kommen und Gehen“, berichtete Claudia Kiel, die die Abteilung 1995 in Winterhagen gegründet hatte und nun auch beim ATV die Abteilungsleiterin und Trainerin ist. „Alle Trampolinturner, die nicht gerade noch im Urlaub sind, wollten unbedingt beim ersten Training in der ATV-Halle dabei sein.“ Manche hätten noch andere Termine gehabt, manche seien von der Arbeit gekommen. Und sogar Ehemalige wollten bei dem „historischen Moment“ nicht fehlen. Es erschienen sowohl Bambini als auch Senioren zum ersten Trampolintraining beim ATV. Die Anfänger turnten zusammen mit den Fortgeschrittenen und der Leistungsgruppe.

Die Betreuung war optimal, denn auch das gesamte Trainerteam war anwesend. Ebenfalls bei der Premiere auf dem Fürstenberg dabei waren alle Kadermitglieder – darunter die frisch gebackene Deutsche Meisterin Mia Sied (11), die mit ihrem Titel für den ATV direkt für das „Begrüßungsgeschenk“ der neuen Mitglieder gesorgt hatte.

Ein Schnupperkind war gleich begeistert

Beim ersten Training unter dem neuen Vereinsnamen wurden neben allen Grundsprüngen auch verschiedene Salti und auch Doppelsalti gezeigt. „Begeistert davon war das anwesende Schnupperkind, das sich für die Sportart Trampolinturnen interessiert und auch gern wiederkommen möchte“, berichtete Claudia Kiel. So würden sich die Verantwortlichen der Trampolin-Abteilung über weiteren Nachwuchs riesig freuen, denn aufgrund der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen fehlt es noch an Turnerinnen und Turnern vor allem im Alter zwischen sechs und zehn Jahren.

Zu Monatsbeginn war die komplette Trampolin-Abteilung vom TVW zum ATV gewechselt. In den vergangenen Jahren in Winterhagen hatte die Chemie zwischen Vorstand und Abteilungsleitung nicht mehr gestimmt. So wollte der TVW offenbar verstärkt auf den Breitensport setzen, während die Trampolinturner Spitzensportler sind, die Rheinische und Deutsche Meister stellen und auch künftig auf einem entsprechenden Level trainieren wollen.

Schnuppern in den Trampolinsport ist in jedem Alter möglich

Im Mai kam die Idee eines Vereinswechsels auf, woraufhin sich beide Vorstände trafen und das Prozedere besprachen. Letztlich stimmten die Vorstände von TVW und ATV sowie die Trampolinturner dem Wechsel zu.

Die Trampolin-Abteilung des ATV trainiert montags, 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags, 15 bis 18 Uhr, und freitags, 15 bis 17.30 Uhr, in der ATV-Halle, Fürstenbergstraße. Interessierte jeden Alters sind zu Schnupperstunden willkommen. Sobald die Sanierung der Mehrzweckhalle beendet ist, werden die Einheiten ins Brunsbachtal verlagert.