ATV-Handballer steigen doppelt auf

Die ATV-Handballer der zweiten und dritten Mannschaft feierten ihre Erfolge.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Der ATV und der Handballsport gehören untrennbar zusammen. Und Horst „Mecki“ Mettler und der ATV-Handball sind ebenfalls eine Einheit in der Sportlandschaft Hückeswagens. Wie erfolgreich der Handballsport in der Schloss-Stadt sein kann, zeigte sich jüngst wieder einmal. Zum dritten Mal nach 1975 und 1986 stieg die zweite Mannschaft der ATV-Handballer von der Kreisliga in die Bezirksliga auf. Ebenfalls erfolgreich schloss die dritte Mannschaft die Saison ab, sie ist in die Kreisliga aufgestiegen. Das Foyer des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz wurde aus diesem Grund zum Ort für die Aufstiegsfeier umgestaltet.

Zur Gratulation waren eben den beiden Teams und Mettler selbst auch Bürgermeister Dietmar Persian, der ATV-Vorsitzende Jörg von Polheim und der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Andreas Glotter, erschienen.

ATV-Handball: Man will dieses Mal besser mit der Ersten kooperieren

Für jemanden wie Mettler, der schon seit Jahrzehnten für den Hückeswagener Handball brennt, ist ein Anlass wie die Aufstiegsfeier immer auch eine Gelegenheit Bilanz zu ziehen: „Es ist ein riesiger Erfolg, gerade auch in der aktuellen, mehr als schwierigen Hallenkonstellation.“ Um die Klasse länger halten zu können, als bei den beiden Malen zuvor, müsse man aus der Vergangenheit lernen. „Wir werden nicht noch einmal den Fehler wie 1975 begehen, als wir nicht mit der ersten Mannschaft kooperiert haben. Das wollen wir in der nächsten Saison auf jeden Fall anders machen. Man kann nicht beliebig die Spieler austauschen, aber in gewisser Weise ist das möglich, und das wollen wir nutzen“, kündigte er an. Besonders freue ihn aber ein Detail des Aufstiegs in die Bezirksliga: „Jetzt werden wir nämlich endlich wieder gegen Wipperfürth spielen können. Das sind immer Highlights“.

Der Aufstieg sei letztlich eine „knappe Kiste“ gewesen. „Es war immer eng. Entschieden hat es sich tatsächlich erst im letzten Spiel gegen Burg aus Solingen. Unser letzter Konkurrent war Wald Merscheid, ebenfalls aus Solingen, aber die hatten ihr letztes Spiel vergeigt. Trotzdem musste gegen Burg ein Sieg her“, sagte Mettler. Und auch dieser Sieg sei kein Automatismus gewesen. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber am Ende hatten wir die bessere Kondition“, sagte Mettler. Das erste Spiel der neuen Saison wird ein Heimspiel sein, das dann hoffentlich wieder vor einer vernünftigen Publikumskulisse in der Mehrzweckhalle ausgetragen werden kann. „Die Saison startet am Wochenende 26./27. August“, sagte Mettler.

Bürgermeister Dietmar Persian überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Stadtverwaltung, sondern kündigte auch an, dass die Halle nach den Sommerferien wieder für das Publikum geöffnet sei: „Es ist schon eine ganz besondere Sache, dass gleich zwei Mannschaften in einer Saison aufsteigen, aber der ATV ist für solche positive Überraschungen gut.“ Ähnlich äußerte sich von Polheim. „Ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr beide aufgestiegen seid, mein herzlicher Glückwunsch dazu“, sagte er – und ergänzte als FDP-Fraktionschef: „Wir werden im Stadtrat weiter dafür kämpfen, dass die Trainingsbedingungen besser werden.“

Handball-Abteilungsleiter Horst Mettler bedankt sich besonders bei den Trainern des ATV

Glotter wiederum musste zunächst einmal eine kleine, persönliche Schande gestehen. „Es freut mich besonders für die zweite Mannschaft, weil ich mit meinem damaligen Team aus Burscheid wohl mitverantwortlich dafür war, dass ihr in den 1990er-Jahren nicht aufgestiegen seid“, sagte er und schmunzelte und nahm das „Asche auf dein Haupt!“ aus den Spielerkehlen an. Dann wurde der SSV-Vorsitzende wieder ernst. „Dieser doppelte Erfolg zeigt vor allem eines: Dass hier in Hückeswagen beim ATV großartige Arbeit geleistet wird. Ich wünsche euch viel Erfolg für die nächste Saison“, sagte Glotter.

Mettler richtete sich dann auch noch einmal in einer kleinen Ansprache an „seine Handballer“. Es waren emotionale Worte, die ganz perfekt zu Mettler passten: „Ist das nicht toll? Das ist doch richtig toll! Mein Dank geht an die Trainer, die es immer wieder geschafft haben, die Mannschaft um sich zu scharen und hochzuziehen.“

Natürlich durfte da auch das Thema der Hallen nicht fehlen, das er zumindest kurz ansprach. „Es ist nicht immer leicht, es jedem recht zu machen, das ist mir völlig klar. Aber der Stadtsportverband und die Stadt sind am Thema dran – und ich hoffe, dass sich die Situation dann entspannen wird“, sagte Mettler unter dem Applaus der Handballer.

Hintergrund

Termin: Die neue Handball-Saison beginnt am Wochenende 26. und 27. August mit einem Heimspiel für die zweite Mannschaft der ATV-Handballer. Der Gegner steht noch nicht fest.

Trainer: Die dritte Mannschaft, die künftig in der Kreisliga spielt, wird von Andreas Fröhlich trainiert, die zweite Mannschaft, die ab der nächsten Saison in der Bezirksklasse spielt, wird jetzt von Kai Priedigkeit trainiert, mit für den Aufstiegserfolg verantwortlich ist aber auch sein Vorgänger David Jaschke.