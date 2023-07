Noch bis zum 31. Juli anmelden für das Altstadtfest

Hückeswagen. Am 9. und 10. September verwandelt sich die Altstadt wieder in einen großen Festbereich mit Trödelständen, Imbissbuden, Getränkewagen und der Bühne auf dem Schlosshof. Aber damit wirklich was in der Altstadt los ist, braucht es viele Interessierte, die Trödel, Spezialitäten und Verpflegung anbieten. So können sich Hückeswagener, Vereine und Organisationen noch für einen Stand auf dem Altstadtfest bewerben. Dazu muss nur ein Bewerbungsformular ausgefüllt werden. Die Online-Anmeldung ist auf der Webseite der Schloss-Stadt Hückeswagen unter www.hueckeswagen.de/altstadtfest/ erreichbar. Anmeldeschluss ist in zwei Wochen.