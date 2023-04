71-Jährige bei Unfall verletzt

B237

+ © Christian Beier (Symbol) Ein Polizist steigt für einen Einsatz aus dem Polizeiwagen. © Christian Beier (Symbol)

Die Frau aus Wipperfurth verlor die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich.

Hückeswagen. Auf der B237 hat sich am Sonntag eine 71-Jährige mit ihrem Auto überschlagen und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.



Die Wipperfürtherin befuhr laut Polizei gegen 17.15 Uhr die B237 aus Hückeswagen in Fahrtrichtung Hämmern. Kurz vor der Einmündung nach Stahlschmidtsbrücke verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia. Der Wagen kam auf eine Grünfläche rechtsseitig der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge.

Ersthelfer versorgten die leicht verletzte Fahrerin bis zum Eintreffen des Rettungswagens. red

Blaulicht-Meldungen