Neue Flaggen sollen für charmantes Ambiente in der Altstadt sorgen

Die Fahnen in der Marktstraße sind in die Jahre gekommen.

In der Marktstraße müssen die 25 Handwerkerfahnen ersetzt werden. Diese sind nach zahlreichen Festen in die Jahre gekommen.

Hückeswagen. Premiere beim Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“: Erstmals steht nur ein Vorschlag zur Auswahl, so dass die zahlenden Mitglieder mit ja oder nein abstimmen müssen. Bis Ende des Monats sollen sie darüber entscheiden, ob es für die Marktstraße neue Handwerker-Fahnen geben soll. Diese machen auf ein bestimmtes Handwerk aufmerksam, das einst in dem beflaggten Haus ausgeführt worden war – wie etwa Buchbinderei, Schreinerei, Metzgerei oder Hutmacherei.

Bei bestimmten Anlässen, wie dem Altstadt- oder jetzt dem Weinfest, hängen die Anwohner die Flaggen heraus und geben so der Marktstraße ein charmantes Ambiente.

Sie hatten auch den Projektvorschlag eingereicht, über den nun abgestimmt werden soll. Die Flaggen waren seinerzeit alle von Hand genäht worden, haben in den vergangenen mehr als 20 Jahren allerdings nicht zuletzt witterungsbedingt sehr gelitten, so dass sie nun neu genäht werden müssen. Es handelt sich laut Vereinsinitiator Andreas Pohl um 25 Flaggen. Die reinen Materialkosten betragen pro Fahne 40 Euro, so dass insgesamt 1000 Euro beantragt wurden. „Das Nähen der neuen Flaggen werden liebe Marktsträßer in Eigenregie übernehmen“, berichtet Pohl.

Stimmen können bis 30. Juni abgegeben werden

Die stimmberechtigten Mitglieder haben bis zum 30. Juni die Möglichkeit, unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail oder auf der Internetseite abzustimmen, zudem bietet sich die Möglichkeit der „analogen“ Stimmabgabe – hierzu kann der vereinseigene Briefkasten im gläsernen Foyer des Bürgerbüros, genutzt werden.

Normalerweise haben die Mitglieder bei den Abstimmungen des Ein-Euro-Vereins die Auswahl unter drei Vorschlägen, wobei der mit den meisten Stimmen anschließend umgesetzt wird. Bei der ersten Abstimmung in diesem Jahr hatte eine Mehrheit für ein neues (gebrauchtes) Klavier für die Löwen-Grundschule gestimmt. Mit der aktuellen Variante soll es „keine konkurrierende Auswahl unter drei vielleicht sehr guten Projekten“ mehr geben, erläutert Beiratsvorsitzender Frank Jeschke. „Zum anderen ergibt sich hieraus auch eine schnellere und effizientere Fördermöglichkeit, insbesondere für zeitkritische Projekte.“ büba

Die Abstimmung:

abstimmung@1eur-hw.de

www.1eur-hw.de