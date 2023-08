19-Jähriger muss BMW ausweichen und verliert Kontrolle

Unfall

Der Wagen des 19-Jährigen blieb auf der Seite liegen.

Schwerer Unfall auf der L 101: Ein 19-Jähriger gelangt auf den Grünstreifen, wird über die Fahrbahn geschleudert und kippt schließlich mit seinem Auto auf die Seite.

Hückeswagen. Bei einem Unfall auf der Landstraße 101 in Hückeswagen-Dreibäumen hat sich am Montag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der 19-Jährige aus Hückeswagen war laut Polizei gegen 19.35 Uhr in Richtung Dreibäumen gefahren, als er einem entgegenkommenden BMW ausweichen musste. Dessen Fahrer, ein 33-Jähriger aus Wermelskirchen, war zuvor auf den Fahrstreifen des 19-Jährigen geraten.

Bei dem Ausweichmanöver geriet der 19-Jährige mit seinem Honda in den angrenzenden Grünstreifen und verlor so die

Kontrolle über seinen Wagen. Der Honda schleuderte in der Folge quer über die Fahrbahn, prallte in eine ansteigende Böschung und kippte anschließend auf die Beifahrerseite.

Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass Rettungskräfte ihn ins Wipperfürther Krankenhaus

bringen mussten. red

