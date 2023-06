Talsperre erhält neues Vier-Tonnen-Ventil

Wupperverband erneuert nach fast 85 Jahren Betriebszeit ein Teil im Beverdamm.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Eine nicht alltägliche und vor allem anspruchsvolle Baumaßnahme bereitet der Wupperverband derzeit vor: Im Staudamm der Bever-Talsperre wird ein Ringkolbenventil erneuert. Dafür sind mehr als vier Monate vorgesehen, wie Ilona Weyer, stellvertretende Sprecherin des Wupperverbands, mitteilt. Insgesamt verfügt die Bever-Talsperre über drei Ringkolbenventile.

Zwei davon liegen in den Tiefen des Staudamms im Grundablass der Talsperre und verbinden dessen Zulauf- und den Ablaufstollen. Über diese beiden Ringkolbenventile im Grundablass wird die Wasserabgabe aus der Talsperre an den Beverbach unterhalb des Dammbauwerks gesteuert.

Die erweiterte Bever-Talsperre – der ursprüngliche, deutlich kleinere Stausee war 1898 nach mehrjährigen Arbeiten eingeweiht worden – war nach vierjährigen Erweiterungsbauarbeiten 1938 in Betrieb gegangen, seitdem sind die beiden Ventile im Grundablassstollen in Funktion. Bei einer eingehenden Untersuchung hatte der Wupperverband festgestellt, dass das linke Ringkolbenventil Verschleiß aufweist. „Daher wird dieses Ventil erneuert“, berichtet Ilona Weyer. Die Baustelle wird im Bereich des Krafthauses und Einstiegshauses nahe der Hochwasser-Entlastungsanlage in Reinshagensbever, am Fuße des Beverdamms, eingerichtet.

Ausbau war eine große Herausforderung

Vor allem der Ausbau stellt eine große Herausforderung dar, da sich das alte, sechs Tonnen schwere Ventil in einem Stollen mit einem Durchmesser von 1,20 Metern befindet. Der Wupperverband wird daher zunächst ein Schienensystem in dem 100 Meter langen Stollen installieren müssen. Anschließend wird das alte Ventil an Ort und Stelle zerlegt und über das Schienensystem aus dem Stollen heraustransportiert.

Die Vorbereitungen am Baufeld, mit denen in der vorigen Woche begonnen wurde, ist der erste Schritt. „Zunächst wird eine Wasserhaltung gebaut, um den Baustellenbereich trocken zu halten“, erläutert die Sprecherin des Wupperverbands. Parallel wird bis August das Schienensystem installiert.

Nach Plan sollte alles bis Ende Oktober durch sein

Anschließend kann das alte Ventil entfernt und abtransportiert werden. Das neue Ventil mit einem Gewicht von rund vier Tonnen und einem Durchmesser von nur noch einem Meter wird voraussichtlich Mitte September geliefert und soll dann – ohne dass es auseinandergenommen werden muss – eingebaut werden. „Wenn alles nach Plan läuft, ist das neue Ventil bis Ende Oktober installiert“, versichert Ilona Weyer.

Während der Bauzeit wird die Mindestwasserabgabe aus der Bever-Talsperre über den Betriebsauslass – und damit über das dritte Ringkolbenventil – gewährleistet. Bei Bedarf kann die Abgabe auch durch Einbeziehung des rechten Ringkolbenventils im Grundablass erhöht werden. „Damit Reparaturen und die Revision dieses wichtigen Steuerungselements möglich sind, verfügt die Talsperre über drei Ringkolbenventile“, erläutert die Sprecherin.