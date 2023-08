HSG hofft auf viele neue Handball-Talente

Sommerspielfest lockte mehr als 200 Kinder in die Hallen an der Hermannstraße.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Nassgeschwitzt läuft ein Junge zwischen den aufgebauten Stationen hin und her, wirft ein ums andere Mal den kleinen Handball durch hoch hängende Reifen, auf eine dicke Sportmatte mit aufgeklebten Zahlen oder auf orangefarben, leuchtenden Hütchen. In der Halle 2 der Hermannstraße herrscht an diesem Tag tropische Hitze. Die Luftfeuchtigkeit ist nahezu unerträglich. Und trotzdem lässt sich keines der Kinder davon abhalten, die verschiedenen Stationen durchzulaufen.

Auch Alex (8) und Jacob (5) bollern ordentlich mit. „Das macht schon viel Spaß“, findet Alex, der mit Handball vorher nichts zu tun hatte. Bei der HSG mitzuspielen, kann sich der Achtjährige derzeit aber auch nicht vorstellen. „Ich spiele schon Fußball“, sagt er. Und das will er sicherlich nicht aufgeben. Für Bruder Jacob sucht Mama Uta (42) noch die passende Sportart. Bislang habe sich nichts ergeben. Ob es Handball werden könnte? Fraglich. Erst im Dezember vergangenen Jahres ist die Familie aus Essen in die Stadt auf der Höhe gezogen.

Das Spielsportfest am Sonntag ist nicht nur eine gute Möglichkeit für die Kinder, sich auszutoben, sondern auch für die Mutter, Kontakt mit anderen Eltern zu knüpfen. „Ich finde das Fest sehr gelungen. Den Jungs macht‘s Spaß. Nur das Essen könnte etwas gesünder sein“, urteilt die 42-Jährige. Statt Waffeln und Slusheis vielleicht doch eher ein Obst-Spieß? Alexander Fegler, Jessica Frischmuth und Annika Konopka sind als Helfer in der Halle dabei und unterstützen die HSG beim Sommerspielfest. Frischmuth und Konopka sind selbst aktive Spielerinnen der HSG-Damenmannschaft. Fegler hat eigentlich nichts mit Handball zu tun. „Meine Tochter spielt in der HSG und ich habe mich einfach nur als Jugendhelfer hier zur Verfügung gestellt.“ Spaß mache es ihm trotzdem. Frischmuth und Konopka haben unter den Teilnehmern sogar das ein oder andere Talent entdeckt. „Es gab schon einige, die wunderbar in unsere Jugend passen würden“, urteilt Frischmuth.

2022 konnten 15 neue Kinder für die Jugend gewonnen werden

Gut 200 Kinder zwischen vier und zehn Jahren hatten sich im Vorfeld für das große Sommerspielfest der HSG angemeldet. „Es sind aber deutlich über 200 Kinder gekommen“, freut sich Sandy Lohoff, Trainerin der F-Jugend. Besonders am Vormittag nutzten viele Familien das sportliche Angebot für einen ausgiebigen Besuch, während sich am frühen Nachmittag die meisten Besucher eher neben der Halle auf der Wiese bei Grillwürstchen und Kühlgetränk aufhielten.

In erster Linie, erklären Nele Großbischowski und Alicia Heilmann, Spielerinnen der Damenmannschaft, gehe es der HSG bei diesem Fest darum, Kinder in Bewegung zu bringen. So wurde in Halle 1 beispielsweise das Kibaz-Abzeichen für die jüngsten Teilnehmer angeboten, während in Halle 2 spezifische Handball-Übungen ausprobiert werden konnten. „Wir verteilen im Nachhinein aber auch Flyer mit all unseren Trainingszeiten und laden die Kinder, die Spaß daran haben, zum Training ein.“

Im vergangenen Jahr konnten durch die unterschiedlichen Maßnahmen – Sommerspielfest, Schnuppertrainings und Aktionstage – rund 15 neue Kinder für die Jugendmannschaften gewonnen werden. „Wir brauchen aber mehr, vor allem mehr Mädchen“, sagt Lohoff. In der F-Jugend spielen Mädchen und Jungs noch gemischt, in den höheren Altersklassen müssen die Geschlechter getrennt werden. „In der Jugend fehlt uns bei den Mädchen zum Beispiel eine komplette A- und B-Jugend.“ Im jungen Alter, in einer gemischten Gruppe, sei es für die Mädchen häufig schwieriger, sich gegen die Jungs durchzusetzen. Das Ergebnis sei, dass nur wenige Mädchen dann in den höheren Altersklassen weiter machen. „Wir versuchen daher schon früh, ein reines Mädchentraining anzubieten“, erklärt Lohoff.

Doch noch habe sich der Erfolg nicht eingestellt. „Wir arbeiten immer an neuen Ideen und Konzepten.“ Auch das Sommerspielfest sei aus solch einer Idee geboren. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr fand nun die Fortsetzung statt. Ob sich Kinder für den Sport begeistern und durch das Fest für den Verein gewonnen werden konnten, müsse nun noch abgewartet werden.