Hospizgruppe informiert

Um es trauernden Menschen leichter zu machen, trostspendende Hilfe von den „Weggefährten“ anzunehmen, wird die Hospizgruppe Hückeswagen noch bis September einmal im Monat mit einem Infostand am Haupteingang des Friedhofs präsent sein.

Hückeswagen. Dabei sollen die vielfältigen Möglichkeiten der Trauerbegleitung vorgestellt werden. So wollen die Ehrenamtler individuell Hilfe leisten und versuchen, gemeinsam mit den Betroffenen einen Weg zurück „ins Leben“ zu finden.

Neben Gesprächen mit den Friedhofsbesuchern bieten sie auch Informationen zur Hospizarbeit. -büba-

Die nächsten Termine sind am 22. Juli, am 19. August und am 23. September, jeweils von 15.30 bis 19 Uhr.