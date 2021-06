Hospizgruppe ist fest in Hückeswagen verankert

Hilfe

+ © Wolfgang Weitzdörfer Feierstunde im Heimatmuseum mit (v.l.) Günter Ernst (Vorsitzender IGSL), BM Dietmar Persian, Koordinatorin Tanja Wagner, Werner Fabig (Vorsitzender Hospizgruppe). © Wolfgang Weitzdörfer

Bürgermeister Dietmar Persian dankte beim Festakt für „20 Jahre segensreiche Arbeit“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Rahmen des Festakts war dem Anlass absolut angemessen: Das vierköpfige Ensemble Sinnfonia sorgte mit gewohnt leidenschaftlich dargebotenen Liedern wie „Tears In Heaven“ von Eric Clapton, dem Kirchenlied „Kleines Senfkorn Hoffnung“, „Dein Blick“ von den Wise Guys oder dem „Kleinen Herbstlied“ von Konstantin Wecker für ein überaus stimmungsvolles Ambiente, als im Heimatmuseum 20 Jahre Hospizgruppe Hückeswagen gefeiert wurden. Gut 40 Gäste erwiesen den „Weggefährten“ die Ehre.

Der musikalische Teil des Abends war unter das Motto „Wege gemeinsam gehen“ gestellt, entsprechend hatten Sinnfonia die Lieder ausgesucht. Aber auch die Arbeit der Gruppe, die natürlich im Mittelpunkt stand, wurde diesem Leitsatz gerecht. Das zeigte sich auch an den Redebeiträgen von Bürgermeister Dietmar Persian und dem Vorsitzenden der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL), Günter Ernst.

Zunächst begrüßte jedoch der Vorsitzende der Hospizgruppe, Werner Fabig, die Gäste und gab einen Überblick über die vergangenen 20 Jahre.

Gegründet wurde die Hospizgruppe am 31. Oktober 1999, damals noch mit acht Gründungsmitgliedern. „Daraus sind heute um die 90 Vereinsmitglieder geworden. Auch die Zahl der Begleiter ist von anfangs 5 auf zeitweise mehr als 20 deutlich gestiegen. Sie sind das Rückgrat des Vereins“, betonte Fabig. Es sei daher auch nötig geworden, die anfänglich ebenfalls ehrenamtliche Koordinatorenarbeit in hauptamtliche Hände zu legen. Fabig würdigte alle Koordinatorinnen von der ersten, Beate Wever, über Miriam Führer, Petra Dahm bis hin zu Tanja Wagner, die seit August 2018 für die Hospizgruppe arbeitet.

Name „Die Weggefährten“ ist gut gewählt

„Möglich wurde die Festanstellung durch eine Anschubfinanzierung der Stiftung Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Heute finanziert sich die Stelle durch Krankenkassenzuschüsse und vor allem auch Spenden.“ Der Vorsitzende der Hospizgruppe stellte anschließend noch die Frage, ob eine solche heutzutage überhaupt noch nötig sei.

DIE WEGGEFÄHRTEN UMZUG Lange Jahre war die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ im Altenzentrum Johannesstift untergebracht. Irgendwann war es dort jedoch endgültig zu klein geworden, so dass die Gruppe schließlich im April 2017 neue Räumlichkeiten an der Goethestraße 8 bezogen hat. KONTAKT Tel. (0 21 92) 9 33 48 58, E-Mail an: info@ hospizgruppe-hueckeswagen.de

„Ja, vielleicht mehr denn je“, gab er die Antwort und verwies darauf, dass immer seltener Zeit und Raum in den Familien sei, um einen Angehörigen auf dem letzten Weg gut und umfassend versorgen zu können. Die Hospizgruppe sei zudem immer fester in der Bevölkerung verankert. Das könne man auch daran merken, dass Begleitungen immer öfter auch im häuslichen Rahmen und nicht mehr nur in Pflegeeinrichtungen stattfänden. Bürgermeister Dietmar Persian dankte folgerichtig der Hospizgruppe für „20 Jahre segensreiche Arbeit und viele Begleitungen“. Der Name „Die Weggefährten“ sei zudem sehr gut gewählt, da in den Begleitungen der Mensch auf seinem letzten Weg begleitet würde.

Darauf ging auch Günter Ernst ein, der zunächst den Dachverband vorstellte, dessen Regionalgruppen die im Grundgesetz verankerte und unantastbare Würde des Menschen in ihrer Arbeit umsetzen würden.

Zum Schluss wandte sich die Koordinatorin Tanja Wagner kurz an die Gäste, ehe der Abend mit einem Imbiss und Gesprächen ausklang. „Ich danke den vielen Menschen, die uns, alle auf ihre Weise, unterstützen. Das ist eine sehr schöne Form der Wertschätzung“, sagte Tanja Wagner.

Sie dankte auch den ehrenamtlichen Mitgliedern der Hospizgruppe. „Ich bin stolz, Koordinatorin der Gruppe sein zu dürfen. Ich freue mich auf viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit und der Begleitung der Menschen, die wir betreuen.“