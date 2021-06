Hospiz an der Islandstraße

Beistand

Malteser bieten sterbenden Kindern und Eltern Unterstützung an.

Von Leana Kind

Das Kinder und Jugendhospiz (KiJuHo) eröffnet in der Islandstraße 26 einen neuen Standort. Aufgrund vermehrter Anfragen aus dem Norden des Oberbergischen Kreises und aus dem angrenzenden Rheinisch-Bergischen Kreis, biete es sich aus Sicht des Kinder- und Jugendhospizes an, eine Zweigstelle zu eröffnen.

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre ohne die neue Stelle der Weg aus dem südlichen Oberbergischen zu lang. Durch den neuen Standort, sei es zudem möglich, dass sich mehr Leute aus der Umgebung für diesen Bereich engagieren. Auch um das Thema aus der Tabuzone zu holen, sei eine deutliche Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit notwendig.

Seit knapp fünf Jahren begleitet und unterstützt das Kinder und Jugendhospiz Oberberg sterbende und unheilbar erkrankte Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Darüber hinaus, begleitet der Dienst auch abschiednehmende Kinder, deren Eltern sterbend sind und ist besonders für die psychoziale Begleitung zuständig. Durch die umfassende Vorbereitung der ehrenamtlichen Begleiter wird Unterstützung für die betroffenen Familien geboten, welche individuell auf die Lebenssituation ausgerichtet ist. Das Kinder und Jugendhospiz organisiert Workshops, Projekte, Themenabende und steht beratend und begleitend bei Trauersituationen zur Seite.

Im April beginnt ein Lehrgang zum Jugendhospizbegleiter

Dank der Unterstützung einiger Spender wie beispielsweise „HITS für Hospiz“, der Rottländer Stiftung oder dem Losverkauf der Grundschule Loope, sei es nun möglich, einen weiteren Standort zu eröffnen. Ab April 2019 bietet das Kinder und Jugendhospiz einen Ausbildungslehrgang zum Kinder und Jugendhospizbegleiter an, mit dem Ziel, Interessierte als ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. Zusätzlich findet am 7. Februar um 18 Uhr ein Informationsabend zu dem Ausbildungslehrgang statt. Dieser wird in den Diensträumen des Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Oberberg an der Islandstraße durchgeführt.

Die Anmeldung erfolgt unter Tel. (02263) 481 19 25. Informationsabend zum Ausbildungslehrgang, 7. Februar, 18. Uhr, Kinder und Jugendhospiz Oberberg, Islandstraße 26