Höhlenlabyrinth, Höhenrausch und Himmelssturm

Beim Astenkick am Kahlen Asten können Radevormwalder Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren ganz mutig sein.

Besonderes Programm beim Radevormwalder Ferienspaß.

Radevormwald. Da hat sich die SPD aber mal was ganz Besonderes einfallen lassen: Was da unter der Nummer 93 im Programm des städtischen Ferienspaßes aufgeführt ist, ist Abenteuer pur. „Vom Höhlenlabyrinth zum Himmelssturm mit Höhenrausch“ lautet das Motto am Dienstag, 1. August, 9 bis 19 Uhr. Und das ist wirklich nur etwas für die ganz mutigen Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren. Maximal 40 von ihnen dürfen teilnehmen, müssen sich aber bis zum 27. Juli angemeldet haben. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Der Tag beginnt ganz harmlos mit einer Busfahrt zur Atta-Höhle, die als eines der größten Naturwunder dieser Erde gilt, erläutert Dietmar Stark von der Radevormwalder SPD, der den Tag für die Kinder und Jugendlichen organisiert hat. Anschließend geht es weiter zum Astenkick am Kahlen Asten, der zweitlängsten Doppelseilrutsche Europas. Der Flug im Liegen oder Sitzen erfolgt dort mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h ins Tal; anschließend gibt es für die Teilnehmer ein gemeinsames Grillen und die Rückfahrt nach Rade.

Im Vorfeld müssen die Eltern eine Einverständniserklärung zum Flug mit der Doppelseilrutsche unterzeichnen. Das Mindestalter der Flieger beträgt zwölf Jahre. Sie müssen mindestens 1,50 Meter groß sein und dürfen das Maximalgewicht von 140 Kilogramm nicht überschreiten. Ratsam sind bequeme, sportliche und der Witterung angepasste Kleidung sowie geschlossene Schuhe. Flip-Flops sind nicht erlaubt. Verpflegung wird während des Tages kostenlos angeboten.

Wie gewohnt macht der Ferienspaß 2023 Kindern und Jugendlichen aus Radevormwald zahlreiche Angebote. Das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport unter Leitung von Jörn Ferner hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt, das für Schüler in jedem Alter etwas zu bieten hat. Der Anmeldestart in den Jugendräumen des Bürgerhauses und im Kinder- und Jugendtreff Life auf der Brede ist erfolgt.

Während der Sommerferien sind Anmeldungen außerdem zentral in der Stadtbücherei im Bürgerhaus möglich, Schlossmacherplatz, Tel. 02195-932177, Montag, Dienstag und Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Donnerstag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 13 Uhr. Der Ferienspaß endet mit einem großen Flohmarkt in der Innenstadt am 5. August. rue