Hippie-Bus erregt überall Aufsehen

Oldtimer

+ © Sven Schlickowey Stanislaus Kutzowitz und sein Schmuckstück. Der VW T1 „Samba“ wurde 1963 gebaut; der Motor leistet aus 1,2 Litern Hubraum 34 PS. Der Neupreis lag in den 60ern um die 9 000 D-Mark. Heute ist der Wagen mehr als 100 000 Euro wert. Das Kennzeichen GM-MT 1 steht für „Mein T1“. © Sven Schlickowey

Stanislaus Kutzowitz besitzt einen VW T 1 „Samba“. Wildfremde Frau darf im Stau ein paar Meter mitfahren.

Von Sven Schlickowey

Die Garage neben Stanislaus Kutzowitz´ Haus ist keine gewöhnliche. Das Tor ist als solches kaum zu erkennen. Auch weil es, wie eine der Seitenwände, in Fachwerk-Optik gehalten ist. Während die andere Seitenwand nahezu komplett aus Glas besteht. Doch das wirklich Außergewöhnliche kommt erst zum Vorschein, wenn der 62-Jährige die Garage öffnet: Kutzowitz ist stolzer Besitzer eines VW T1 „Samba“.

Mehr als 50 Jahre alt ist der Oldtimer, eine Sonderform des ersten VW-Busses, die besonders begehrt unter Sammlern ist. Und Stanislaus Kutzowitz´ Exemplar ist in so einem herausragenden Zustand, dass die Fachzeitschrift „VW Szene“ dem Auto gerade erst eine sechsseitige Fotostrecke widmete. Samt herausnehmbaren Poster in der Mitte des Heftes. Das offizielle Classic-Data-Gutachten stuft den Zustand des Fahrzeuges als „2+“ ein. Und seinen Wert auf rund 120 000 Euro.

„Wenn die Leute den Wagen sehen, haben sie sofort ein Lächeln im Gesicht“, sagt Kutzowitz. Der VW T1, meist nur Bulli genannt, ist längst Kult. Er steht, wie der Käfer, für das deutsche Wirtschaftswunder. Und wurde als „Hippie-Bus“ weltbekannt. Stanislaus Kutzowitz berichtet von vielen besonderen Begegnungen. Von Menschen, die den Wagen überholen, nur um sofort anzuhalten und ein Foto zu machen. Und von der Frau, die im Stau vor dem Leverkusener Kreuz an die Scheibe klopfte und fragte, ob sie mal einsteigen dürfte. „Die ist dann zwei Kilometer im Stau mitgefahren“, erzählt Kutzowitz. „Während ihr Mann in seinem Auto nebenher fuhr.“

Vor rund zwei Jahren, zu seinem 60. Geburtstag, hat sich Stanislaus Kutzowitz den Wagen gegönnt. „Seit ich nach Deutschland gekommen bin, hat mich der T1 fasziniert“, erzählt der gebürtige Schlesier, der bei Klingelnberg als Schleifer arbeitet. Eine Woche lang recherchierte er im Internet, bis er „seinen“ T1 schließlich in den Niederlanden fand. „Ohne Motor, ohne Sitze, ohne eine einzige Scheibe – nur das Lenkrad war drin“, erinnert er sich.

Bedingung der Ehefrau: Er putzt die Fenster der Garage

Er kaufte das Fahrzeug und ließ es aufwändig aufarbeiten. Jede der insgesamt 23 Glas- und Plexiglasscheiben ist original von VW mit Herkunftsstempel. Das Radio - beim Samba damals schon Serie wie auch das polierte VW-Emblem vorne und die zahlreichen Chromleisten – fand er durch Zufall in Hannover. Auch der Lack wurde nach Werksvorgaben von Volkswagen gemischt. Nur die Bordelektrik ließ er von sechs auf zwölf Volt umrüsten, weil sie so stabiler läuft. Stanislaus Kutzowitz ist handwerklich fit und technisch interessiert.

Neben dem Bulli gilt seine Leidenschaft der Unterhaltungselektronik aus den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik. Die Einliegerwohnung seines Hauses nutzt er anstatt für Mieter lieber für seine Sammlung von Plattenspielern, Radios, Fernsehen und Tonbandgeräten aus den 50er-,60er- und 70er-Jahren. An seinen T1 legt er trotzdem nur selten Hand an. „Ich mache nur Kleinigkeiten selbst“, sagt er.

Den Rest übernehme eine Spezialwerkstatt für Oldtimer aus Remscheid. Über die Jahre habe er so an die 100 000 Euro in den Wagen gesteckt, schätzt er. Entsprechend hütet Stanislaus Kutzowitz sein Schätzchen heute. „Ich fahre gelegentlich zu Oldtimertreffen“, sagt er. „Aber nicht so oft und nicht so weit.“ Lieber packt er Ehefrau, Söhne und Enkel in den Neunsitzer und fährt zum Eissalon. Auch schon mal nach Köln. Wo der Wagen sogleich beliebtes Fotomotiv wird.

KULT VW-BUS Von 1950 bis 1967 baute VW den T1, die Ur-Form des VW-Busses. 1,8 Millionen Exemplare wurden insgesamt produziert. Woher der Spitzname „Bulli“ stammt, ist nicht sicher, vermutlich setzt er sich aus den Anfangsbuchstaben von „Bus“ und „Lieferwagen“ zusammen oder kommt von der bulligen Form. In den USA wurde der Bulli übrigens wegen der geteilten Frontscheibe „Splittie“ genannt. „Bully“ bedeutet im Englischen Tyrann. Ab 1951 bot VW auch das Sondermodell „Samba“ (in den USA: „Microbus Deluxe“) mit 23 Fenstern und Panoramadach an. Davon wurden aber nur 18 790 Fahrzeuge gebaut.

Den Winter verbringt der Bulli meist komplett in der Garage. Die hat Kutzowitz 2016 extra aus einem Carport gebaut, um den Oldtimer sicher unterzustellen. Seine Frau Gabriela macht das Hobby ihres Mannes übrigens gerne mit. „Soll er doch machen“, sagt sie - und lässt dann durchblicken, dass ihr der rot-weiße T1 Samba in Wirklichkeit auch gefällt.

Nur eine Bedingung gibt es für sie: Die Fenster der Garage, immerhin mehr als vier Meter breit, muss ihr Mann putzen.