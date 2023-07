ADFC: Hilfe bei Reparaturen am Rad

Hückeswagen. -büba- Der Ortsverein Hückeswagen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e. V. (ADFC) lädt für Montag, 3. Juli, – wie an jedem ersten Montag eines Monats – wieder zu einem kostenfreien Fahrrad-Check in die Räume des 3-Städte-Depots an der Peterstraße ein.