Hier passieren die meisten Unfälle in Hückeswagen

Unfallatlas zeigt, dass es besonders oft an Kreuzungen kracht. 2022 gab es sogar einen Toten.

Von Theresa Szorek

Hückeswagen. Im Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sind viele rote Punkte zu sehen. Jeder davon steht für einen Unfall mit Personenschaden.

Ein einziger Punkt ist hingegen gelb. Er liegt mitten auf der Einmündung der K5 auf die B237. Gelb steht für einen Unfall, der ein Todesopfer nach sich gezogen hat. Am 14. Juni 2022 traf es hier ein Rollerfahrer, der hier bei einem Zusammenstoß mit einem Auto so schwer verletzt worden war, dass später im Krankenhaus verstarb.

2022 blieb dieser Unfall der einzige mit Todesfolge. 40 Menschen wurden leicht verletzt, 14 weitere schwer. Der Unfallatlas zeigt, dass es in Hückeswagen besonders häufig an Kreuzungen zu Zusammenstößen mit Personenschaden kommt — zum Beispiel auf der K 1 an der Kreuzung mit der Wilhelm-Blankertz-Straße, oder an Stellen, an denen die B 237 andere viel befahrene Straßen kreuzt.

Auf der B 483 krachte es besonders häufig, ohne dass eine andere Straße gekreuzt wurde. Dabei kamen insbesondere Fahrradfahrer zu Schaden. In nur einem Fall wurde jemand schwer verletzt.

Der menschliche Faktor sei immer zu beachten

Was können wir alle tun, damit es zu weniger Unfällen kommt? „Vor allem sollten Verkehrsteilnehmende während der Fahrt konzentriert sein und sich natürlich an die geltenden Verkehrsregeln halten“, sagt Monika Treutler, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis. „Bauliche Maßnahmen und ein übersichtlicher Verkehrsraum sind das Eine, aber der menschliche Faktor das Andere.“

Der Unfallatlas zeigt nur Unfälle an, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind. Vorfälle, bei denen es nur zu Sachschäden gekommen ist, sind nicht verzeichnet. Auch Unfälle, zu denen die Polizei nicht gerufen wurde, kommen in der Statistik nicht vor. Die Daten bezieht das Statistikportal aus Meldungen der Polizeidienststellen.

Der Atlas ist online für jedermann einsehbar.

Das Besondere: Die Unfallorte lassen sich straßengenau abbilden, außerdem gibt es Filter, die einen leichteren Zugang zur Datenlage bieten sollen. So können beispielsweise ausschließlich Unfälle mit Fußgänger- oder Radfahrerbeteiligung angezeigt werden.

Auf dem Portal werden auch Daten zu Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Arbeit und Umwelt präsentiert. Auf der Website gibt es auch Karten, auf denen Entwicklungen beim Pendeln und der Pkw-Dichte abgelesen werden können. Der Unfallatlas wird einmal jährlich aktualisiert. Die nächste Aktualisierung ist für den Sommer 2024 mit den Unfalldaten von 2023 geplant.

Wird durch das Straßenverkehrsamt ein Straßenbereich als Unfallhäufungsstelle eingestuft, kann das zu konkreten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung führen.

So können dort beispielsweise Tempokontrollen durchgeführt werden. Auch, ob es in der Nähe Kindertagesstätten, Schulen, Kranken- und Seniorenhäuser gibt, spielt für solch eine Entscheidung eine Rolle.

Die Kreuzung der K 5 mit der B 237 ist seit 2020 eine Unfallhäufungsstelle. Die Polizei wertet regelmäßig aus, welche Art von Unfällen sich an der gegebenen Strecke ereignet. Passieren an einer Stelle innerhalb eines Jahres drei Unfälle der gleichen Art, so meldet die Polizei dies an die Unfallkommission.

Zu dieser gehören das örtlich zuständige Straßenverkehrsamt, der Straßenbaulastträger und die Polizei. Kommission prüft und entscheidet dann, ob es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. So war es auch im Jahr 2020 an der Kreuzung B 237 / K5. Im Januar, Juni und im Oktober hatten sich dort jeweils ein Unfall beim Einbiegen ereignet.

An der Kreuzung hat die Unfallkommission nach Angaben der Polizeisprecherin daraufhin bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt.

Es wurden zwei größere Stoppzeichen aufgehängt, eine Mastkonstruktion für die Verkehrszeichen über der Fahrbahn errichtet, eine Haltelinie auf der Fahrbahn markiert und mehrere Zusatzzeichen errichtet, die auf die Stoppschilder hinweisen. Außerdem wurde das Straßengrün zurück geschnitten.

Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit aus der Fahrtrichtung Hückeswagen, die 60 km/h beträgt, wird durch die Verkehrsüberwachung der Polizei und des Kreises überwacht — damit es auf dem Unfallatlas so wenig gelbe Punkte gibt, wie möglich.

Hintergrund

Kreuzung K 5/B 237: Seit 2020 wird sie als Unfallhäufungsstelle eingestuft. Im Januar, Juni und Oktober dieses Jahres kam es dort zu jeweils einem Unfall beim Abbiegen.

Einstufung: Ereignen sich an einer Straße innerhalb eines Jahres mindestens drei gleichartige, relevante Unfälle, wird dieser als Unfallhäufungsstrecke eingestuft.

Relevanz: Relevant sind in diesem Zusammenhang Unfälle mit Getöteten, Verletzten oder schwere Sachschadensunfälle.