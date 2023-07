Hier laufen immer mehr Notrufe ein

Der Oberbergische Kreis hat die Rettungsleitstelle ausgebaut.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Marienheide. Etwa 320 Anrufe gehen durchschnittlich jeden Tag bei der Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises in Kotthausen ein. Aufs Jahr gerechnet sind das etwa 120.000 Notrufe. Diese Zahl ist es auch, die den Ausbau der vorhandenen Disponentenplätze hat nötig werden lassen, betont Dr. Ralf Mühlenhaus, Leiter des Rettungsdienstes. Dabei sind es nicht einmal die tatsächlichen Notfälle, die ein möglichst unmittelbares Handeln des Rettungsdienstes nötig machen würden, die zugenommen haben. „Die akuten Fälle, Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere lebensbedrohliche Erkrankungen sind – mit einer moderaten Steigerungsrate über die vergangenen Jahre von etwa sieben bis zehn Prozent pro Jahr – in etwa gleichgeblieben“, sagt Mühlenhaus. Es seien Fälle, bei denen die Disponenten am Telefon nicht einschätzen könnten, ob ein Notfall vorliege, die deutlich zugenommen hätten.

Ein Transport insKrankenhaus koste 1000 Euro

Neulich erst habe sich jemand bei ihm beschwert, dass einem Bekannten, der sich beim Fußballspielen am Bein verletzt habe, von den Rettungssanitätern gefragt worden sei, ob er in der Lage sei, selbst einzusteigen. „Das hat ihn furchtbar aufgeregt. Ich habe ihm dann erklärt, dass sein Bekannter sich ein Taxi für 1000 Euro bestellt habe. Denn das kostet ein Transport ins Krankenhaus“, erläutert Mühlenhaus. Es sei nach wie vor schwierig, das zu vermitteln – genau wie die Möglichkeit, sich an die 116117 des Hausärztlichen Notdienstes zu wenden, ehe man den Notarzt rufe. Dennoch „fahren wir lieber einmal zu oft raus, als einmal zu wenig“, versichert er. „Denn natürlich kann sich hinter jedem Kopfschmerz nur eine Migräne verbergen - oder aber ein Bluthochdruck, der unbehandelt zum Schlaganfall führen kann.“

Die Erweiterung der Leitstelle ist genau genommen eine Verdoppelung der Disponentenplätze. „Wir haben 1998, als die Leitstelle eingerichtet wurde, mit 18 Disponenten und drei Arbeitsplätzen angefangen. Heute, gut 25 Jahre später, sind es sechs Arbeitsplätze und 40 Disponenten, die sich um die Notrufe kümmern“, sagt Mühlenhaus. Das sei dennoch eine Interimslösung. „Mit der wir aber sehr gut leben können, zumindest bis zur nächsten Generation der Leitstellentechnik, die sich tatsächlich sehr schnell entwickelt.“

Die „große Lösung“, wie Mühlenhaus es ausdrückt, stehe mit dem Neubau des Kreishauses 2 an. „Das wird aber mindestens noch sechs bis acht Jahre dauern. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall noch einmal erweitern, allein, was den Platz für die Technik angeht“, betont er. Die jetzigen Erweiterungsarbeiten seien 2022 geplant und im März abgeschlossen worden.

Schon jetzt besteht zudem die Möglichkeit, die sechs Disponenten auf zwölf zu erweitern, wenn es die Einsatzlage nötig macht. „Das ist in einem Nebenraum möglich und tritt dann ein, wenn etwa wie vor zwei Jahren ein Extremwetterereignis wie das Hochwasser passiert. Oder auch bei schweren Stürmen regelmäßig“, sagt Mühlenhaus. Interessanterweise gebe es Anrufschwerpunkte auch außerhalb dieser besonderen Lagen. „Der Montagmorgen ist nicht nur der Zeitpunkt, zu dem die meisten Verkehrsunfälle passieren, sondern tatsächlich treten an diesem Tag vermehrt Infarkte oder Schlaganfälle auf“, hat der Leiter des Rettungsdienstes festgestellt.

Damit die Arbeit der Disponenten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gewährleistet ist, ist eine entsprechende Technik vonnöten. „Wir haben ein leistungsstarkes Notstromaggregat, um immer mit Strom versorgt zu bleiben. Dazu haben unsere Rechner eine sogenannte Hochverfügbarkeit, die bei 99,9 Prozent liegt und eine größtmögliche Ausfallsicherheit der Rechner gewährleistet“, berichtet Mühlenhaus.

Das ist die technische Seite, auf der anderen stehen die Menschen. „Unsere Disponenten haben grundsätzlich eine lange Einsatzerfahrung, kennen also die Situation vor Ort ganz genau. Ihre Lebens- und Berufserfahrung ist groß, was auch in schweren Fällen sehr hilfreich ist.“ In den gut 20 Jahren, in denen er in der Rettungsleitstelle arbeite, habe er nur einen Fall erlebt, in dem sich ein Disponent nach einem Fall psychologische Hilfe habe suchen müssen. „Den Mitarbeitenden stehen alle Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auch die Einsatzkräfte vor Ort haben – etwa der Psychologische Dienst“, versichert Mühlenhaus.

Die Disponenten arbeiten im 24-Stunden-Schicht-System. „Das ist eher ungewöhnlich, aber hat sich als die optimale Lösung herausgestellt“, sagt der Leiter des Rettungsdienstes. Jeder müsse dabei maximal vier Stunden am Stück am Tisch sitzen, ehe eine ebenso lange Pause eingelegt werden muss. „Ausnahmen sind besondere Lagen.“

Umzug

Neubau: Aktuell ist die Rettungsleitstelle für den Oberbergergischen Kreis im Notfallzentrum in Marienheide-Kotthausen untergebracht, wo auch die Erweiterungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Auf lange Sicht soll die Leitstelle aber in Gummersbach im geplanten Neubau am Kreishaus an der Moltkestraße angesiedelt werden.

Beschluss: Die Entscheidung im Kreistag wurde gegen die Stimmen von SPD, Linke und Grünen durchgesetzt. Die drei Fraktionen hatten für den Erhalt des jetzigen Standorts plädiert.