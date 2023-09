Hier kommt der „Schlosstaler“

Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft werden durch eine Guthabenkarte abgelöst.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Wer künftig in der Schloss-Stadt einkaufen geht, bekommt eine völlig neue Bezahlmöglichkeit an die Hand. Möglich macht das die Zusammenführung von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft zum neuen Verein „Wir sind Hückeswagen“, die nun bereits erste Früchte trägt.

Die bisherigen Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft werden in Kürze durch eine neue Guthabenkarte mit dem Namen „Schlosstaler“ abgelöst, „die eine komfortable und zeitgemäße Möglichkeit zum Einkauf in Hückeswagener Geschäften und Dienstleistungsunternehmen ermöglicht“, berichten die beiden Geschäftsführerinnen Andrea Poranzke und Monika Zöller.

Hückeswagen sei im Vergleich zu umliegenden Kommunen fast schon so etwas wie das Schlusslicht, denn sowohl in Wermelskirchen als auch in Wipperfürth gebe es entsprechende Bezahlmöglichkeiten. „Wir sind an dem Thema schon länger dran, aber dann kam uns Corona dazwischen, außerdem diverse Ausfälle“, sagt Andrea Poranzke.

Bis zur Einführung des „Schlosstalers“ dauere es nun aber nicht mehr lange, schließlich biete die Zusammenführung von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft genau diese Chance für etwas völlig Neues.

„Zum Martinsmarkt am 5. November wird die neue Guthabenkarte mit einigen besonderen Aktionen angeboten. Schon jetzt haben wir mehr als 30 Akzeptanzstellen in Hückeswagen, an denen man in Kürze mit dem neuen Schlosstaler bezahlen kann“, sagt sie.

Aber keine Sorge: Auch die alten Papiergutscheine bleiben noch gültig und werden solange auch noch angenommen, wie es sie gibt. „Sie laufen aus, werden auch nur noch in sehr wenigen Geschäften angenommen und generell nicht mehr ausgegeben“, sagt Poranzke.

Die Guthabenkarte kann künftig an mindestens fünf Ausgabestellen im Stadtgebiet gekauft werden – und dort auch wieder aufgeladen werden. Das sind nach aktuellem Stand die Sparkasse, die Volksbank Oberberg, die BEW, das Schuhhaus Albus und das Bürgerbüro.

Doch bevor es mit der Karte richtig losgeht, freut sich „Wir sind Hückeswagen“ über weitere Interessierte, die die Karte in ihrem Geschäft oder Dienstleistungsunternehmen als Zahlungsmittel akzeptieren. „Das Tolle an dem Schlosstaler ist, dass er eine einfache Möglichkeit ist, Kaufkraft vor Ort zu halten. Schon jetzt haben wir eine breite Auswahl an Geschäften vor Ort, die den Schlosstaler akzeptieren werden. Damit ist der Schlosstaler schon jetzt ein Geschenk für jede Gelegenheit. Aber natürlich sind mehr Beteiligte immer besser“, sagt Monika Zöller. Daher ihre Bitte an die Hückeswagener Geschäftsinhaber: Seien Sie von Anfang an dabei, wenn der Schlosstaler in Hückeswagen an den Start geht. Je mehr mitmachen, desto attraktiver sei das neue Zahlungsmittel.

Auch Unternehmen können ihren Mitarbeitern mit dem Schlosstaler eine Freude machen. „Unternehmen haben die Möglichkeit, bis zu 50 Euro im Monat als ‚geldwerten Vorteil‘ ihren Mitarbeitern neben dem Gehalt auszuzahlen“, berichtet Andrea Poranzke. Dieser geldwerte Vorteil sei steuerfrei und damit attraktiv für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Schlosstaler könne als geldwerter Vorteil genutzt werden und so als reizvolle Ergänzung zum steuerpflichtigen Lohn dienen.

Die teilnehmenden Geschäfte werden auf den Schlosstaler mit einem großen Aufkleber im Schaufenster hinweisen, so dass Kunden schon von außen wissen, dass sie drinnen mit der neuen Karte bezahlen können. Praktisch: Wer abends merkt, dass er eigentlich am nächsten Morgen ein Geschenk benötigt, kann sich im Internet über stadtguthaben.de einloggen und sich selbst digital einen Gutschein in Papierform ausdrucken – „sozusagen auf die Schnelle“, sagt Andrea Poranzke.

Ziel des Schlosstalers sei natürlich, die Kaufkraft in Hückeswagen zu erhalten. Je mehr Karten unters Volk gebracht würden, desto besser sei das für die Zukunft von Einzelhandel und Dienstleistung in der Schloss-Stadt. Deshalb hoffe man auch auf viele Arbeitgeber, die die Karte an ihre Mitarbeiter weitergeben.

Während Edeka Byhan schon zugesagt hat, sich an dem neuen System zu beteiligen, laufen die Gespräche mit anderen potenziellen Firmen noch – zum Beispiel mit den Tankstellen. Auch Gastronomen fehlen noch, „aber auch da sind wir optimistisch, noch einige für den Schlosstaler gewinnen zu können“, sagt Andrea Poranzke.

Wer sich interessiere, könne sich einfach melden, die entsprechenden Unterlagen würden dann schnellstmöglich zugeschickt – oder die beiden Geschäftsführerinnen kommen auch gerne für ein persönliches Gespräch vorbei, um den Schlosstaler im Detail vorzustellen.

Wir sind Hückeswagen

Neuer Verein: Wenn Unternehmen Interesse daran haben, ihren Mitarbeitern den Schlosstaler anzubieten, können sie sich direkt per E-Mail an den neuen Verein wenden unter wsh@hueckeswagen.de, um weitere Informationen und die genauen Bedingungen zu erfragen.

Informationen und Kontakt: Die gleiche E-Mail-Adresse gilt auch für Geschäftsleute und Dienstleistungsunternehmen, die direkt zum Start beim Schlosstaler noch mitmachen wollen. Weitere Infos zum Schlosstaler gibt es auch bei Monika Zöller unter Tel. 02192- 88-101, oder Andrea Poranzke, Tel. 02192- 88-102.