Sportveranstaltung: Hier ist am Sonntag für den Verkehr gesperrt

ATV-Wettbewerb gehört zu den ältesten Triathlons in Europa. Nach vierjähriger Pause bewegt er einmal mehr die Massen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Er gehört zu den zwei ältesten Triathlon-Wettkämpfen in Europa und findet am kommenden Sonntag nach vierjähriger Pause erstmals wieder statt: der inzwischen 38. ATV-Triathlon. Für den Ausdauerwettkampf an Land und zu Wasser hat das Organisationsteam um seinen neuen Chef Sven Schäfer 760 Starter angenommen. Geschwommen wird übrigens in der Bever, mit dem Rad geht es dann teilweise auch auf Wipperfürther Gebiet, ehe das Laufen von der Zornigen Ameise bis zur Schnabelsmühle und teilweise um die Wupper-Vorsperre herumführt.

Zuschauer an der Bever, entlang der Rad- und Laufstrecke und im Ziel sind zwar willkommen, Autofahrer sollten am Sonntag den Großraum Bever-Talsperre nach Möglichkeit jedoch meiden – am besten zumindest bis zum Nachmittag. Denn um die Sicherheit der Triathleten zu gewährleisten, wird die Radstrecke zwischen 8.30 und 13 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Wo führt die Radstreckebeim ATV-Triathlon entlang?

Die K12 ist ab Einfahrt zur Zornigen Ameise bis zur Einmündung K5 in dieser Zeit nicht befahrbar, das gilt natürlich auch für den Beverdamm, der lediglich für die Sportler, Zuschauer und Helfer nutzbar ist. Die Radstrecke verläuft dann weiter bis Kleineichen, wo es am Beverteich über Großeichen, Heide und Fürweg bis zum Beginn der Wipperfürther Neye-Siedlung geht. Über Wilhelm- und Nikolausstraße fahren die Triathleten bis zur Kreuzung Egener Straße und biegen dort nach links auf die K13 ab. In Schneppenstock geht es dann jedoch nicht weiter bis Egen, da die Rundstrecke um das Kirchdorf dieses Jahr aus organisatorischen Gründen entfällt. Vielmehr fahren die Sportler bis Oberlangenberg und dort dann links auf die K5 bis zum Beverdamm. Dieser 9,8 Kilometer lange Rundkurs muss von den Volkstriathleten zwei und den Teilnehmern des Kurztriathlons vier Mal bewältigt werden, ehe sie über den Beverdamm zurück zum Radwechselplatz auf dem Parkplatz oberhalb des Betriebsgebäudes des Wupperverbands zurückkehren.

„Eine ausreichende Beschilderung wird vorhanden sein, so dass die Autofahrer rechtzeitig auf die Sperrungen hingewiesen werden“, versichert Schäfer. Die betroffenen Anwohner von Heide, Elberghausen, der Neye-Siedlung sowie der Ortschaften Nieder- und Oberröttenscheid, Ober- und Niederlangenberg werden vom ATV mit Handzettel über die fünfstündige Sperrung informiert. Gesperrt sein wird am Sonntag, etwa von 9 bis 13.15 Uhr, auch der Radweg zwischen Kleineichen und der Rader Straße (nur für Radfahrer, Fußgänger können ihn weiter benutzen). Grund: Die Athleten laufen vom Radwechselplatz zum Beverdamm und dann rechts hinunter nach Reinshagensbever.

Wo geht es beim ATV-Triathlon für die Läufer entlang?

In Höhe des Beverteichs geht’s auf den Bürgersteig und in Kleineichen auf den Radweg. An der Rader Straße, wo der Verkehr dann angehalten werden muss, laufen sie auf den Mühlenweg und von dort über den Wanderparkplatz auf den Wanderweg an der Wupper-Vorsperre. In Höhe des Klärwerks biegen die Triathleten schließlich nach links und laufen über den Bürgersteig am Parkplatz Schnabelsmühle zum Sportplatz.

Auch die Anwohner von Pixwaag oberhalb des Sportplatzes werden mit Handzettel über den Triathlon informieren, da es im Bereich der Schnabelsmühle aufgrund dieser Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen durch Sportler und Zuschauer kommen kann.

Wo sollen die Athleten parken?

Alle Athleten und Betreuer informiert der ATV über seine Internetseite, dass sie auf dem Parkplatz an der Zornigen Ameise parken sollen. Von 9.30 bis 14.30 Uhr wird für sie einen Buspendelverkehr eingerichtet: Zwei Busse mit circa 25 Plätzen werden zwischen dem Parkplatz Zornige Ameise und der Montanusschule pendeln, um die Situation am Sportplatz ein wenig zu entschärfen. Als weitere Parkmöglichkeiten nennt Schäfer die Parkplätze an der Alten Ladestraße.

Rund um den Triathlon

Start: Die Schwimmer gehen zwischen 8.30 (Kurztriathlon) und 11.40 Uhr (Volkstriathlon) an der DLRG-Wachstation „Zornige Ameise“ ins Wasser der Bever-Talsperre.

Finale: Wettkampfende ist gegen 14 Uhr auf dem Sportplatz Schnabelsmühle.

Helfer: Die Organisatoren benötigen weiterhin Unterstützung. Wer spontan helfen möchte, kann sich bei Sven Schäfer unter Tel. 0151-53629945 melden.