Heute kein Feierabendmarkt

Hückeswagen. Die Entscheidung fiel schweren Herzens, aber die Wetterprognose für den Donnerstagabend ließ letztlich keine andere Entscheidung zu: Der Bergische Feierabendmarkt, der heute, 3. August, von 17 bis 21 Uhr in der Hückeswagener Innenstadt ausgetragen werden sollte, ist abgesagt. Das teilten die beiden Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Zöller und Andrea Poranzke, mit. Schon in der Vorwoche hatte die gleiche Veranstaltung in Wermelskirchen aufgrund des regnerischen Wetters ausfallen müssen – und auch in dieser Woche ist das Wetter kaum besser. „Bei Regen kommen nicht viele Besucher. Das wäre für alle Aussteller sehr unbefriedigend“, betonten die Geschäftsführerinnen. Sie hoffen nun darauf, dass die beiden nächsten Termine in Hückeswagen am 31. August und 28. September wieder bei strahlendem Sonnenschein stattfinden werden. Letzterer ist nicht nur der letzte Feierabendmarkt der Saison, sondern bildet gleichzeitig auch den Rahmen des „Lichterfestes“ der Werbegemeinschaft – dann mit einem Feuerwerk. büba